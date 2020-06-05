Riot Games, Valorant’ı Konsollarda Test Etmeye Başladı

Riot Games, yaptığı açıklamayla Valorant’ı konsol platformlarda test etmeye başladığını söyledi, ancak oyunun konsollara çıkıp çıkmayacağı henüz kesin değil.

Riot Games’in henüz betada olmasına rağmen büyük ses getiren FPS oyunu Valorant için önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyunun yapımcısı Anna Donlon, Gamespot’a yaptığı açıklamada oyunun konsol sürümünün prototipleştirildiğini söyledi. Donlon, bu açıklamaya rağmen oyunun Xbox One, Xbox Series X, PS4 veya PS5’e çıkmasının garantisinin olmadığını söyledi.

Valorant’ı konsollara çıkarmak konusunda kararsız olduklarını söyleyen Donlon, “Bu oyunu tecrübe etmenin bir yolu var, ancak tam olarak konsol oyununa dönüşeceğinden emin değiliz.” dedi. Valorant’ı konsol platformlarına çıkarmalarında bir sorun olmadığını belirten yapımcı, yine de oyunun belirli bir oyun ve deneyim türünü temsil etmesini istediklerini söyledi.

Platform kaynaklı dezavantaklar olabilir

Riot Games, bu noktada oynadıkları platform yüzünden dezavantaja sahip olduğunu hisseden oyuncular olabileceğini düşünüyor. Mouse ve klavye ile oyun oynamakla, bir oyun kontrolcüsü kullanmak çok farklı olabiliyor. İkisinin de bazı kolaylıkları olduğu gibi zorluklara da sahip olduğu biliniyor. Birçok FPS oyunu, konsol oyuncularına mouse ve klavyedeki ince ayarı oyun kolu ile sağlayamadıkları için yardımcı seçenekler sunuyorlar. Bu da oyunun rekabetçi yapısına zarar verebiliyor.

Riot, bu sorunu çözer ve konsollara Valorant’ı çıkarmaya karar verirse, önümüzdeki süreçte PS4 ve Xbox One’da da popüler FPS oyununu görebiliriz. Şirket, şu anda oyunun konsolda nasıl bir deneyim sunacağını araştırmaya devam ediyor. Eğer beklentiler karşılanırsa önümüzdeki süreçte Valorant’ı konsolda da görebiliriz.