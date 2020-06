Riot Games Valorant Hesap Açma Nasıl Yapılır? - 2020

Riot Games, 2020 yılının başında 5'e 5 RPS taktiksel nişancı oyunu olan Valorant'ın beta sürümünü çıkarmasının ardından oyunun tam sürümü 2 Haziran'da oyuncularla buluştu. Şimdiden yüksek oyuncu sayısına sahip bu oyunu oynamak için hesap açma işlemi nasıl yapılır, oyunun genel hatlarıyla sizler için adım adım anlattık.

Riot Games; League of Legends, Legends of Runeterra, Wild Rift ve Teamfight Tactics gibi popüler oyunlarla bilinen başarılı bir şirket. Daha önce bu tarz oyunların dışına çıkmamış olan Riot Games, 2019 yılında bambaşka bir oyun ile geleceğinin sinyallerini vermişti. O oyunun adı da bir süre önce Beta sürecine başlayan Volarant oldu. Uzun süren bekleyişin ardından Volarant, bilgisayar oyuncuları için ücretsiz şekilde yayınlandı.

Valorant, bir RPS yani "role play shooter" oyunu. Oyunun beta anahtarlarını Twitch üzerinden edinebilmek mümkündü, ancak bugün itibariyle oyun tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sürüldü. Riot Games’in yepyeni oyunu olan Valorant hesap açma nasıl yapılır sizler için adım adım anlattık. Eğer daha önceden bir RioT Games hesabınız varsa Valorant'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Valorant hesap açma nasıl yapılır?

Adım #1: Valorant’ın resmi adresine gidin, hemen oyna seçeneğine tıklayın,

Valorant’ın resmi adresine gidin, hemen oyna seçeneğine tıklayın, Adım #2: Hesap oluştur seçeneğine tıklayın,

Hesap oluştur seçeneğine tıklayın, Adım #3: Kişisel bilgilerinizi girin,

Kişisel bilgilerinizi girin, Adım #4: Gelen e-mailleri kontrol edin,

Gelen e-mailleri kontrol edin, Adım #5: Oyunu indir seçeneğine tıklayın.

Adım #1: Valorant’ın websitesinde hemen oyna seçeneğine tıklayın

Öncelikle Valorant hesap açma işlemi için oyunun kendi websitesine girmemiz gerekiyor. Valorant’ın resmi websitesi, kullanması son derece kolay ve insanları hiç yormayacak cinsten. Bu site üzerinde aradığınız işlemi kolayca bulabilirsiniz.

Dilerseniz buraya tıklayarak Valorant’ın resmi websitesine ulaşabilirsiniz. Siteye girdikten sonra sağ üstte bulunan “hemen oyna” seçeneğine tıklayarak bir sonraki sayfaya yönlendiriliyoruz.

Adım #2: Hesap oluştur seçeneğine tıklayın

Valorant’a üye olabilmek için öncelikle bir Riot Games hesabınızın olması gerekiyor. Daha önce Riot Games’in bünyesinde bulunan League of Legends, League of Legends’in mobil versiyonu Wildrift, LoL evreninde geçen kart oyunu Legend of Runeterra ve ve Teamfight Tactics gibi oyunları oynadıysanız Riot hesabınız var demektir. Halihazırda bulunan Riot Games hesabınızla bu oyuna da giriş yapabilirsiniz. Ancak Riot Games’e tamamen yeniyseniz, sıfırdan bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Adım #3: Kişisel bilgilerinizi girin

Bir sonraki adımda her hesap açma işleminde gerekli olan bilgileri yani e-mail adresinizi, doğum tarihinizi ve kullanmak istediğiniz kullanıcı adını belirlemeniz gerekiyor. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra şifre oluşturma menüsüne yönlendiriliceksiniz.

Adım #4: Gelen kutunuzu kontrol edin

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra Riot Games sizlere iki farklı e-posta yollayacaktır. Gelen ilk e-postada kullanacağınız kullanıcı adı gözükür ve bu e-mail üzerinden hesabınızda değişiklikler yapabilirsiniz.

Gelen ikinci e-mailde ise Valorant oyunu için rehber niteliği taşıyan bir sayfanın linkini bulacaksınız. Bunun yanında e-mail üzerinde bir de oyunu indir seçeneği bulunuyor. Oyunu mail üzerinden gelen linkle indirmek istemezseniz site üzerinden yapacağınız işlemi bir sonraki adımda bulabilirsiniz.

Adım #5: Oyunu indir seçeneğine tıklayın

Bütün adımları tek tek uyguladıktan sonra artık Valorant hesap açma işlemi tamamlandı demektir. Hesap açma işlemleri bitince site içerisinde oyunu indirmenize olanak sağlayan bir linke yönlendiriliceksiniz.

Oyunu indir seçeneğine tıkladıktan sonra Valorant’ın arayüzü inmeye başlayacaktır. Arayüzü kurduktan sonra artık Valorant’ın kendisini indirebilir, 5’e 5 RPS oyununun tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Valorant hesap açma işlemi, gördüğünüz üzere yukarıdaki adımları takip ederseniz son derece basit.

Valorant nasıl bir oyun, rakiplerinden ne konuda farklı?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Riot Games Valorant’ın tam sürümünü oyuncularla 2 Haziran’da buluşturdu. Valorant, Riot Games’in sunduğu ilk 5’e 5 taktiksel nişancı oyunu. Oyun, bütün dünyaya sunulmakla birlikte oynaması tamamen ücretsiz ve daha beta sürümünde bile oynanma rekorları kıran oyunlardan birisi. Valorants’da şu anlık farklı karakterler bulunuyor ve her bir karakterin kendine has özellikleri ve güçleri bulunuyor.

Karakterlerin bulunduğu kategorilere bakarsak şu anda düellocu, gözcü, kontrol uzmanı ve öncü olmak üzere 4 farklı karakter sınıfı bulunuyor. Her bir sınıfın da sahip olduğu özellikler birbirinden farklılık gösteriyor. Örneğin gözcüler koridorları kontrol edip düşmanın üstlerine gelmesini engelleyebilirken, düellocu ve öncüler de savaşın ön safhalarında yer alan savaşçılar olarak görevlendiriliyor.

Valorant, 5’e 5 iki rakip takımın karşı karşıya geldiği rekabetçi maçlarda bir tarafın savunma, bir tarafında saldırı rolünde oynamasına olanak sağlıyor. Maçlar 25 tur üzerinden oynanıyor ve 13 turu kazanan takım maçın galibi oluyor.

Her tur başında oyuncular 30 saniye içerisinde kendi isteklerine göre silah, zırh ve yetenek seçebiliyor. Oyundaki amaç, saldıran takımın Spike adlı bir cihazı belirtilen bir konuma yerleştirmesi ve savunan takımın da bu cihazın yerleştirilmesine engel olmasından ibaret.

Oyun, oyuncular ve eleştirmenleri tarafından Counter Strike: Global Offensive ve Overwatch’ın karışımı gibi bir oyun olarak tanımlanıyor. Bunun sebebi ise oyunun genel mekanikleri Counter Strike: Global Offensive tarzında olması ve her bir karakterin farklı özelliklere sahip olması da oyunu Overwatch’a benzer hale getiriyor.

Oyun içerisinde bulunan silahlar, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi kendi aralarında da farklılık gösteriyor. Oyunda şu anda beylik silahı, hafif makineli tüfek, pompalı tüfek, taarruz tüfeği, keskin nişancı tüfeği, ağır makineli tüfek ve bıçak olmak üzere 7 farklı silah kategorisi bulunuyor. Her bir silahın rakibe verdiği hasar ve zorluk derecesi de birbirinden farklılık gösteriyor.

Valorant’a genel olarak baktığımızda son derece eğlenceli ve bağımlılık yapacak bir oyun olduğunu şimdiden tahmin edebiliyoruz. Bu kadar eğlenceli gözükmesinin yanı sıra, Riot Games Valorant oyuncularının oyun deneyimlerini daha kaliteli hale getirmek için alışılagelmişin dışında başka özelliklere de imza atıyor.

Bunlardan birincisi, Valorant’ın tüm oyunculara düşük ping hizmeti sunmaya çalışması. Valorant, oyunculara düşük ping sunabilmek için dünyanın her bir yanına 128-tick sunucular yerleştirdiğini iddia ediyor ve ilerleyen günlerde oyuncuların verilerine bakarak bu çabaların boşa gidip gitmediğini anlayabiliriz.

Riot Games, upsampling denilen örnek hızı artırarak tüm oyuncuların FPS değerlerini 128’e çekebileceğini, böylelikle zayıf internet bağlantısı olanların bile oyun içi lag sorunu yaşamayacağını belirtti. Oyun oynarken insanı en sinirlendiren olaylardan birisinin ping problemi olduğu düşünülünce, Riot Games’in çabaları gerçekten de takdire değer gözüküyor.

Riot Games’in oyun kalitesini artırmak için sunmuş olduğu bir diğer özellik ise oyun içi özel hile tespiti. Vanguard, sürekli olarak güncellenen ve oyunun ilk aşamalarından beri oyuna entegre edilen başarılı hile tespit platformlarından birisi. Oyun içerisinde eğer bir kişinin hile yaptığı tespit edilirse, oyuncu direk olarak oyundan çıkarılıyor ve yarım kalan maç diğer oyuncular için telafi olarak sayılıyor.