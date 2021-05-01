Riot Games, Valorant’ta Sesli Sohbeti Kaydetmeye Başlayacak

Riot Games, paylaştığı yeni duyuruda Valorant’ta oyuncuların sesli sohbetlerini kaydetmeye başlayacaklarını açıkladı. Kayıtların alınması ve saklanması durumu, tüm oyuncuların kabul etmek zorunda olduğu yeni yasal düzenlemeyle sağlandı.

Çok oyunculu oyunların en büyük sorunlarından birisi de toksik oyuncular. Güzel saatler geçirmek için girdiğiniz oyun, bir kişinin yazılı ya da sözlü şekilde ifade ettikleriyle sinir küpü olmanızı sağlayabiliyor. Bu durumu gördüğümüz oyunların en başındaysa elbette herkesin kazanmak için ter döktüğü ve strese girdiği rekabetçi oyunlar geliyor.

Rekabetçi oyunlarıyla milyonlarca oyuncuya hizmet veren Riot Games de son olarak bu durumu engellemek için harekete geçti. Şirket, paylaştığı duyuruda Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Şartları’nda geçerli olacak bazı önemli değişikliklerden bahsetti. Bu değişiklikler, oyuncuların sesli sohbetlerini kaydetmek ve böylece toksik oyuncuların önüne geçmek için yapıldı.

VALORANT’ta sesli sohbet kaydedilecek:

Sesli sohbette rahatsız edici davranışların birçok oyuncu için sorun olduğunu bildiklerini ifade eden Riot, konuya daha etkili bir şekilde yaklaşmaya karar verdiklerini belirtti. Bu etkin yaklaşımın en önemli adımıysa ‘başkalarını taciz eden, nefret söylemi kullanan veya bir şekilde deneyiminizi bozmak amacıyla sesli sohbet kullanan’ oyuncuların ne dediklerini sohbeti kaydederek öğrenmeye karar vermek oldu.

Riot, şu anlık yalnızca VALORANT’taki sesli sohbeti kaydetmeye başlayacak. Bir oyuncu, başka bir oyuncuyu rahatsız edici davranış nedeniyle Riot’a raporladığı zaman Riot ekibi kayıtları dinleyecek. Ardından kuralları çiğneyen herhangi bir şey tespit edilirse gerekli eylemler yapılacak ve ses kaydı, artık ihtiyaç duyulmadığında silinecek.

Riot Games’in yeni Gizlilik Bildirimi’ni kabul etmek tüm oyuncular için zorunlu olacak. Bu belge, Riot’un VALORANT dışında League of Legends, Wild Rift ve Teamfight Tactics’de de ses kayıtlarını dinlemesinin önünü yasal olarak açacak. Ancak şirket, şimdilik bu oyunlar için böyle bir plan yapmıyor. Şirket, oyuncuların kafasına takılan bazı önemli sorularıysa şu şekilde cevapladı:

Veri gizliliği ne durumda olacak?

Riot, bu soruya verdiği cevapta verileri topladığında şeffaf olacaklarını, yalnızca gerekli olduğu sürece saklayacaklarını ve verileri kendi verileriymiş gibi koruyacaklarını ifade etti. Şirket, yine de verilerinizi vermek istemeyenler için sesli sohbeti devre dışı bırakma seçeneğini gösterdi. Yani sesli sohbet kullandığınız sürece sesiniz kaydedilecek.

Aktif olarak dinlenecek miyim?

Hayır, canlı iletişiminiz aktif olarak dinlenmeyecek. Kayıtlar, yalnızca rahatsız edici davranış bildirildiğinde dinlenecek ve incelenecek.