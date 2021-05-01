Konami, E3 2021'e Katılmayacağını Açıkladı

Oyun dünyasının dev isimlerinden Konami, Twitter üzerinden birçok sevenini yüzüstü bırakacak bir şekilde bugün E3 2021’e katılmayacağını açıkladı. Şirket, paylaştığı açıklamada buna sebep olarak zamanlamayı gösterdi.

Oyuncular olarak her yıl merakla beklediğimiz heyecanlı yaz günleri kapıya dayandı. Oyun dünyasına merhaba diyecek yeni yapımları göreceğimiz dünyanın en büyük oyun fuarı E3'ün 2021 ayağı 12 – 15 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. Fuar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle dijital bir fuar olacak.

Bugünse bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bir gelişme gerçekleşti. Paylaşılan resmi E3 2021 programında Ubisoft, Capcom ve Take-Two Interactive gibi isimlerin yanında alan Konami, Twitter’dan yaptığı açıklamayla fuara katılmayacağını, ya da ‘katılamayacağını’ açıkladı. Şirket, açıklamasına “Zamanlama nedeniyle bu yıl E3’e katılmaya hazır olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Konami’nin açıklaması:

“Zamanlama nedeniyle bu yıl E3’e katılmaya hazır olmayacağız. Sevenlerimize bir dizi önemli projede derinlemesine geliştirme içinde olduğumuz konusunda güvence vermek istiyoruz, bu nedenle lütfen önümüzdeki aylarda bazı güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. Bu sene katılmasak da ESA’ya büyük bir saygı duyuyoruz ve 2021’in büyük bir başarı olacağını biliyoruz. ESA’yı desteklemeye devam edeceğiz ve bu yılki etkinlikte tüm katılımcılara en iyisini diliyoruz.”

Yukarıdaki açıklamada gördüğünüz üzere Konami, E3 2021’e neden katılamayacağı konusunda net bir ifadeye yer vermedi. Şirketin Twitter’daki açıklamasının altına bazı oyunseverlerden tepki geldi. Şirketin açıklamasının ardından ESA da olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Etkinliğin düzenleyicisi ESA’nın açıklaması şu şekildeydi:

“Ortağımız Konami’nin bu yıl E3’e katılmama kararını destekliyoruz ve buna hazır olduklarında gelecekte ne duyuracaklarını görmekten heyecan duyuyoruz. E3 2022’ye geri dönmelerini bekleyemeyiz ancak bu arada, merakla beklenen tüm açıklamaları, programları ve çok daha fazlasını bu yılki E3’te paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”