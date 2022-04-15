Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, kripto para sektörüne dair bazı önemli açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, kripto paraların gelecekte neden uçuşa geçeceğini de sebepleriyle açıkladı.

Kripto paraların geleceği tüm dünyada bir tartışma konusu olmaya devam ederken bugün, en popüler kripto para projelerinden birinin arkasındaki isimden önemli bir açıklama geldi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Paris Blok Zinciri Haftası etkinliğinde CNBC’nin sorularına yanıt verdi.

Garlinghouse, açıklamasında Bitcoin’in kripto para birimleri arasındaki statüsüne, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Birliği’nin (SEC) Ethereum hakkındaki görüşlerine, Biden yönetiminin kripto paralara yaklaşımına ve elbette kripto paraların geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar şu şekildeydi:

Bitcoin dijital altın, Ripple (XRP) ödeme seçeneği

Ripple CEO’su, projelerinin birimi olan XRP’yi aşırı derecede hızlı ve güvenilir ödemeler sağlamak için kullandıklarını açıkladı. İşlem maliyetinin az olduğuna dikkat çeken CEO, Bitcoin’in kullanım alanının ‘dijital altın’ olması açısından çok iyi olduğunu, ancak ödeme açısından ücretlerinin pahalı ve hızının yavaş olduğunu ifade etti.

SEC, Ethereum konusunda cevap veremiyor:

Ripple ve SEC arasındaki davaya değinen Gingerhouse, XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığı ve Ripple’ın kayıtsız şekilde XRP satıp satmadığının sorulması gereken ana soru olduğunu söylerken, ABD’de bu konuda kanunların net olmadığına vurgu yaptı. CEO, SEC’in Ethereum’un da bir menkul kıymet olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayamadığını ifade etti.

Biden yönetimi ABD’nin sektördeki geri kalmışlığını gördü:

Gingerhouse, Joe Biden’ın başkanlık kararnamesinin pozitif ve piyasa için önemli olduğunu belirterek kripto para regülasyonlarında pek çok ülkenin ABD’nin önünde olduğunu açıkladı. Biden yönetiminin de bu durumun farkına vardığına inandığını ifade etti.

Kripto paraların geleceği:

“Şunu açıkça söylemeliyim ki, ben tüm kripto para piyasaları için pozitif düşünüyorum. Bu şekilde düşünmemi sağlayan makro faktörler var. Bunlardan birincisi küresel enflasyon. Biliyorsunuz, ABD’de enflasyon %8.5 oldu. 40 senenin rekoru bu. Diğer faktör ise, kripto paraların kurumsal şirketlerin birçok sorununu çözmesi. Gerçek sorunları çözmesi. Bu yüzden ciddi bir pozitif bakış açısına sahibim."