Robinhood CEO’su Vladimir Tenev, Dogecoin’in ‘internetin gelecekteki para birimi’ olabileceğini açıkladı. Tenev, bu yolda yapılması gereken en önemli düzeltmeleri de anlattı.

Elon Musk’ın paylaşımlarıyla birlikte onlarca kat değer artışı yaşayan, bir dönem 70 cent’e dahi ulaşan Dogecoin, halen yatırımcılarının büyük hayalleriyle 10 cent’in üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dogecoin hakkında zaman zaman heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ederken, bunlardan sonuncusu Robinhood CEO’sundan geldi.

Robinhood CEO’su Vladimir Tenev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin’in ‘internetin gelecekteki para birimi’ olabileceğini açıkladı. Bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda da 12 paylaşımlık bir açıklama yaptı. Tenev, açıklamasında Dogecoin’in günlük ödemeler ve internetteki para transferinde kullanılabilir bir birim olması için atılması gereken adımlardan da bahsetti.

Blok boyutu ve zamanında çalışmalar yapılmalı:

Tenev’in dikkat çektiği ilk nokta, Dogecoin’in her transfer başına aldığı 0,003 dolarlık işlem ücretiydi. Bu ücretin halihazırda çok düşük olduğunu belirten Tenev, Dogecoin’de geliştirilmesi gereken en önemli şeylerden bazılarının da blok boyutu ve blok zamanı olduğunu açıkladı. Dogecoin, şu anda 1 MB’lık blok boyutuna ve 1 dakikalık blok zamanına sahip. Bu da Dogecoin’in saniyede yapabileceği işlem sayısını 40 ile sınırlı tutuyor.

Dogecoin’in bu noktalarda geliştirilmesi gerektiği aslında bu alandaki pek çok kişinin farkında olduğu su götürmez bir gerçek. Böyle bir gelecekte Dogecoin’in internetteki rakip ödeme devi olacak VISA, saniyede 65 bin işlem yapabiliyor. Tenev’e göreyse Dogecoin’deki bu sorunlar aslında çok da ciddi değil. Tenev, Dogecoin’in blok boyutu sınırının önce 1 MB’dan 1 GB’a, ardından 10 GB’a yükseltilmesiyle sorunun çözülebileceğine inanıyor.