Bir süredir devam eden ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kripto para birimi Ripple arasındaki davada karar çıktı. Mahkemenin XRP satışlarından 3’ünün menkul kıymet olmadığını söylemesi, kripto paralar arasında hareketliliğe neden oldu.

Aslında SEC ve Ripple arasındaki dava 2020 yılına kadar uzanıyor. SEC, Aralık 2020’de Ripple’ın XRP tokenının kayıt dışı bir menkul kıymet olduğunu iddia etmesinin ardından olaylar mahkemeye taşınmıştı. İkili arasındaki davada karar bugün çıktı.

ABD bölge yargıcı Analisa Torres, Ripple Labs'in yerel token'ının bir menkul kıymet olmadığını açıklamasının ardından kripto para birimlerinin birçoğunda yükseliş yaşandı.

XRP’nin değeri %27'den fazla artış kaydetti

Cointelegraph’ın ulaştığı mahkeme belgelerinde; Yargıç Torres, “Ripple’ın Programatik Satışları, diğer dağıtımlar ve Larsen ile Garlinghouse’un XRP satışları yatırım sözleşmesi teşkil etmiyor” dedi.

Bu açıklamanın ardından ise XRP %27’nin üzerinde değer kazandı. Yaşanan gelişmelerin ardından XRP 0,45 dolardan 0,63 dolara fırladı.

Davanın Ripple lehine sonuçlanmasından sonra CEO Brad Garlinghouse, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlandı. Garlinghouse yayınladığı mesajda, “Aralık 2020’de yasanın doğru tarafında olduğumuzu ve tarihin doğru tarafında olacağımızı söylemiştik. Bugünkü karara ulaşmamıza yardımcı olan herkese müteşekkiriz. Bu, ABD’deki tüm kripto para inovasyonu lehine bir karar.” dedi.