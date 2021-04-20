Kickstater'da 750 Bin Dolar Destek Bulan Oyun

Bağımsız geliştiricilerin oyunlar için fon toplamaya çalıştıkları Kickstarter, bir oyunun milyonlarca hayrana sahip olmasını sağladı. Friday Night Funkin isimli bu ritim tutma oyunu 60 bin dolar bağış hedefine sahipken, oyuncuların bu oyuna olan desteği, 750 bin doları aşmış durumda.

Kendisine Newgrounds ismini veren bir grup geliştiricinin bir araya gelerek geliştirmekte olduğu "Friday Night Funkin" isimli bir oyun, fon toplama platformu Kickstarter'ın son günlerdeki yıldızlarından bir tanesi haline geldi. Platform kapsamında toplamak istedikleri para 60 bin dolar olan ekip, oyuncuları memnun etmeyi başarınca 750 bin dolardan fazla bağış topladı.

Friday Night Funkin, temelinde bir ritim tutma oyunu. Geliştirici ekip, oluşturduğu farklı zorluk ve tür seçenekleriyle oyunu "haftalara" bölmüşler ve oyuncular da her hafta farklı müziklerin olduğu bir serüvenin içinde kendilerini bulabiliyorlar. Ayrıca oyuncuların ritim tutarken minimum düzeyde hata yapmaları, onların rakiplerine karşı avantajlı hale gelmelerini sağlıyor.

Friday Night Funkin, Flash oyunlarını hatırlatıyor

Temel anlamda basit bir mantığa sahip olan oyun, grafikleri ve sahip olduğu diğer ögelerle artık tarih olan Flash oyunlarmış gibi görünüyor. Hatta bazı kesimler, oyunun bu kadar destek görmesindeki esas şeyin de bundan kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar. Oyuncuların bu oyuna neden bu kadar değer verdikleri bilinmez ancak geliştiricilerin son güncellemesinden sonra Newgrounds'ın altyapısının çöktüğünü söylemek gerek. Böyle bir şeyin yaşanmasının nedeni ise oyuncuların şirketin sitesinin kaldıramayacağı düzeyde trafik oluşturmasından kaynaklanıyor oluşuydu.

Yola çıkarken 60 bin dolara tamah eden geliştirici ekip, ilgi görmeye başlayınca bir hedef bağış listesi oluşturdu. Bu hedeflerinde de oyuna bazı yenilikler ekleyeceğini söyleyen geliştiriciler, verdikleri sözleri de tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda geliştiricilerin oyuncular için verdikleri son söz, çevrimiçi çok oyunculu oyun modu idi. Toplanan bağış miktarı, bu sözün tutulabilmesi için geliştiricileri harekete geçirmiş durumda.

Eğer sizler de Kickstarter üzerinden Friday Night Funkin'e destek vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oyunun ücretsiz olarak sunulan mevcut halini oynamak isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanarak Itch.io'da yer alan sürüme ulaşabilir, Friday Night Funkin çılgınlığına dahil olabilirsiniz.