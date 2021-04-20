Microsoft'un KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri, Windows 10 cihazların oyun performansını genel anlamda düşürdü. Microsoft, konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da kullanıcılar, güncellemelerden sonra CoD: Warzone ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda sorunlar yaşamaya başladıklarını söylüyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 güncellemelerinde ne yazık ki sınıfta kalmaya devam ediyor. Neredeyse her yeni yazılım güncellemesinde yeni bir problem yaratmayı başaran şirket, son güncellemesinde de oyuncuların canını sıkmayı başardı. Üstelik Microsoft'un KB5001330, KB5001337 ve KB5000842 kodlu güncellemelerinde yaşanan sorun, şirketi hala harekete geçirmemiş gibi görünüyor.

Windows 10 kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre bu güncellemeler, oyun sırasında Vsync teknolojisiyle ilgili sorunlara, genel performans ile fps düşüşlerine ve hatta mavi ekran hatalarına yol açıyor. Dünyanın en büyük forum sitelerinden olan Reddit'te bir araya gelen kullanıcılar, güncellemelerin dünyanın en popüler video oyunlarını etkilediğini söylüyorlar. Peki hangi oyunlar, Microsoft'un KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemelerinden nasibini alıyor?

Güncellemelerden sonra sorun çıkarmaya başlayan bazı oyunlar şöyle

Reddit kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre Windows'un KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri; Call of Duty: Warzone, Doom: Eternal ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunları etkiliyor. Ancak bu tür bir sorunun yalnızca bu üç oyunu etkilemeyeceğini bilmek için profesör olmaya da gerek yok. Hatta siz de söz konusu güncellemelerden sonra sorun yaşamaya başladıysanız, yorumları kullanarak saydığımız oyunların sayısının artmasını sağlayabilirsiniz.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının oyun keyiflerini mahveden sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre Vsync sorunları yaşayan kullanıcıların, özellikle de KB5000842 kodlu güncellemeden kurtulmaları gerekiyor. Öte yandan, eğer bilgisayarınızın oyun performansında gözle görülür bir düşüş var ya da doğrudan mavi ekran hatası alıyorsanız, bahsettiğimiz üç güncellemeyi de kaldırmanızı tavsiye ederiz.