Roblox, platformdaki cinsel içeriklerle ilgili yeni bir karar aldı. Bu karar kapsamında cinselliği çağrıştıran hususlar da Roblox'ta yasaklandı. Roblox'un böyle bir karar almasının nedeni, açılan davalar...

Uzun zamandır Türkiye'de erişime engelli olan Roblox'tan önemli bir hamle geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Matt Kaufman tarafından yapılan açıklamaya göre Roblox, cinsel içeriklerle ilgili politikasını güncelledi. Yapılan güncelleme ile Roblox'ta cinsel aktiviteyi ima eden içerik, ortam veya davranışlar da an itibarıyla yasaklanmış durumda. En azından 17 yaşından küçükler için.

Roblox'un cinsel içeriklerle ilgili böyle bir karar almasının nedeni, platforma yönelik açılan davalar. Özellikle de ABD'de açılan davalar, Roblox'u adım atmak zorunda bırakmış gibi görünüyor. Çünkü platform, ABD'nin Louisiana eyaletinde açılan bir davada çocuk istismarcılarının geliştiği bir ortam yarattığı suçlamasına maruz kalmıştı.

Roblox'ta neler değişecek?

Matt Kaufman tarafından yapılan açıklamaya göre artık geliştiriciler, oluşturdukları bir sunucuda cinsel içeriği ima eden hususlar olması durumunda önce bir anket dolduracaklar. Ayrıca bir sunucunun çizim özelliği sunduğunu düşünün. Geliştirilen yeni bir teknoloji, sunucudaki çizimleri detaylıca inceleyecek. Cinselliği çağrıştıran çizimler tespit edilmesi hâlinde sistem, sunucuyu otomatik olarak kapatacak.

Tüm bunlara ek olarak; yatak odası ve banyo gibi sosyal buluşma alanlarının yanı sıra bar ve kulüp gibi mekanlar, artık sadece 17 yaş ve üzerinde olup, kimlik doğrulaması yapan kullanıcıların erişimine açılacak. Üstelik geliştiriciler, bu tür sosyal buluşma alanları inşa etmek istedikleri zaman da kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacaklar. Bakalım tüm bunlar, Roblox hakkındaki endişeleri gidermek için yeterli olacak mı...