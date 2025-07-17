Roblox CEO'su David Baszucki, platformu nasıl bir çöpçatanlık merkezi hâline getireceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. David Baszucki'ye göre Roblox, insanların burada tanıştığı ve gerçek hayatta buluştuğu bir mecra hâline gelecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de erişime engellenen ve çeşitli girişimlere rağmen hiçbir sonuç alınamayan Roblox'un CEO'sundan gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. TechStuff isimli bir podcast yayınına katılan CEO David Baszucki, Roblox'un insanların flört edebilecekleri bir mecra hâline gelebileceğini söyledi.

Aslına bakacak olursak David Baszucki'nin flört vizyonu, çok da yeni bir mesele değil. Roblox, 2023 yılı itibarıyla yaş doğrulaması yapmış olan kullanıcılara "romantik temalı" ve kara mizah içeren içerikler için erişim izni veriyor. Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili başka bir açıklama yapan Roblox CEO'su, insanların Roblox üzerinden flörtleşmeye başlayacaklarını ve sonradan bunu gerçek hayata taşıyacaklarını söylemişti. Yapılan son açıklama, bu vizyonun hâlâ geçerli olduğunu ortaya koyuyor.

İsteğe bağlı olarak kullanılacak

Yapılan açıklamalara göre Roblox'u çöpçatanlık platformu hâline getirecek özellik, isteğe bağlı olarak kullanılacak. Ayrıca bu özelliğin kullanılabilmesi için 21 yaş sınırı olacağı da belirtiliyor. CEO David Baszucki, bunu hâlihazırda yapan şirketlerin olduğunu, kendilerinin de bu kategoriye dahil olacaklarını ifade ediyor. Roblox CEO'suna göre buradaki önemli husus, rakiplere göre daha medeni ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek.

Roblox CEO'su, insanları bir araya getirebilmek için Roblox içerisinde konserler, film gösterimleri ve buluşma etkinlikleri düzenleyebileceklerini söylüyor. Bunları birer fırsat olarak nitelendiren CEO, flört mekanizmasını hayata geçirebilmek için neler yapacaklarına ilişkin başka bir şey söylemedi.