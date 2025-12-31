Roblox, 35 Milyon TL Sermaye ile Türkiye'de Şirket Kurdu (Dönüş İçin Geri Sayım Başladı)

Türkiye'de erişime engelli olan Roblox'un Türkiye'de 35 milyon TL sermaye ile şirket kurduğu tespit edildi. Bu hamle, platformun Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılmasının önünü açabilir gibi görünüyor. İşte detaylar...

1 yıldan uzun süredir Türkiye'de erişime engelli olan Roblox ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Roblox, Türkiye'de varlık gösterebilmek adına "ROBLOX TURKEY TEKNOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ" adında kurumsal kimlik edindi. Bu hamle, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılmasını sağlayabilir.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin Ticaret Sicili Gazetesi’nde tespit ettiği şirket, 35 milyon TL'lik sermaye ile kurulmuş durumda. Kurucusu Roblox Corporation olan şirketin Türkiye'deki yasal temsilcisi ise Mark Llewellyn Reinstra isimli birisi. Edinilen bilgiye göre ABD'de yaşayan bu isim, Türk hükûmeti ile Roblox arasında köprü görevi görecek.

Roblox'un erişim engeli kaldırılabilir!

Roblox'un Türkiye'de erişime engellenmesinin nedeni, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesiydi. Bu maddede şu ifadelere yer veriliyordu:

MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.)

(1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

(2) Cumhurbaşkanlığı veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.

(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkan tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara Başkan tarafından elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Buradaki mesele tam olarak şu; Roblox, yetkililerin açıklamasına göre çocuklar için uygun olmayan içeriklere ev sahipliği yaptığı için erişime engellenmişti. Roblox Türkiye'de yasal olarak var olmadığı için yetkililerin elinde başka bir çare yoktu. Şimdi bu durum değişmiş durumda. Resmî kanallar üzerinden yapılacak görüşmeler neticesinde Roblox, söz konusu içerikleri Türkiye'de erişime engelleyebilir. Böyle bir durumda platformun Türkiye'de tamamen yasaklanmasına gerek kalmamış olacaktır.

Tabii şu an için kesinleşen bir şey olmadığını özellikle belirtelim. Firmanın Mayıs 2025'te kurulduğu ifade ediliyor olsa da o günden bu yana hiçbir gelişme yaşanmadığını hepimiz biliyoruz. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak.