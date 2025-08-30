Roblox, inanılmaz bir başarıya imza attı. Ülkemizde bir süredir kapalı olan oyun platformu, 45 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Bu, Steam'in toplam eş zamanlı oyuncu sayısından bile fazla.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Roblox, geçtiğimiz yıl alınan bir kararla çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle Türkiye’de yasaklanmış ve erişime kapatılmıştı. Yasağı üzerinden 1 yıldan fazla süre geçse de oyunun popülerliği dünya çapında devam ediyordu. Şimdi ise büyük bir gelişme yaşandı.

Özellikle küçük yaştaki oyunseverler arasında popüler olan Roblox’un eş zamanlı oyuncu sayısı, 45 milyon gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Bu sayıya, 23 Ağustos’un olduğu hafta sonu ulaşıldığı bildirildi.

Steam’in toplam eş zamanlı oyuncu sayısını geçti

Daha da etkileyici olan şey ise Roblox’un eş zamanlı oyuncu sayısının Steam’deki tüm toplam eş zamanlı oyuncu sayısından yüksek olmayı başarması. Yani 45 milyon oyuncu, Steam’deki tüm oyunları aynı anda oynayan oyuncuların sayısından daha fazla. Tek bir oyun platformunun bunu başarabilmesi çok ilginç. Steam’in son zamanlarda ulaştığı en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 40 milyon civarındaydı. Normal bir günde ise 5-10 milyon arasında değişiyor.

45 milyon oyuncu sayısı, direkt olarak Roblox’un patronu David Baszucki’den geldi. X üzerinden yaptığı paylaşımda Steal a Brainrot, Grow a Garden, 99 Nights in the Forest gibi oyunlarından bahsederek bu rekora ulaştıklarını belirtti.