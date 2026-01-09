Tümü Webekno
Roborock, Evinizde İsteyeceğiniz Yeni Süpürgeleri F25 Ultra ve F25 Ace Combo'yu CES 2026'da Tanıttı

Önde gelen süpürge markası Roborock, CES 2026 kapsamında yeni modelleri F25 Ultra ve F25 Ace Combo'yu sergiledi. İşte ürünlerin özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2026, dünya çapından teknoloji şirketlerinin yeni ürün ve teknolojilerine sahne oldu. Süpürgeleriyle tanıdığımız Roborock da bunlardan biriydi. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ürünleri derlemişti. Bunlara ek olarak yeni süpürgeleri F25 serisini de duyurdu.

CES 2026’da sergilenen F25 serisi, F25 Ultra ve F25 Ace Combo modelleri olarak geliyor. Bu cihazlar, ıslak ve kuru temizlikte yeni nesil çözümler olarak nitelendiriliyor. F25 Ultra, yüksek sıcaklık destekli VaporFlow teknolojisiyle derinlemesine temizlik sunarken F25 Ace Combo, çok yönlü tasarımıyla ıslak ve kuru zemin temizliği, el süpürgesi kullanımı, dar alan ve döşeme yüzey temizliği gibi farklı temizlik senaryolarını tek bir cihazda bir araya getiriyor.

Roborock F25 Ace Combo

1767941640_F25_ACE_COMBO1

F25 Ace Combo, 5-i-1 tasarımıyla sadece ıslak ve kuru temizlik değil aynı zamanda el süpürgesi olarak da kullanılabilen esnek yapı sunarak her alan ve yüzey için kapsamlı temizlik çözümleri sunuyor. F25 Ace Combo, 20.000 Pa güçlü emiş gücü ve dakikada 450 kez silme/ovma darbesinde bulunarak kir, toz ve lekeleri tek geçişte etkili biçimde temizliyor.

Üç farklı değiştirilebilir fırça başlığı ile zemin, halı, döşeme ve darlık alanlarda kolaylıkla dönüşebilen bu model, ıslak-kuru vakum özelliğiyle evin her köşesinde etkin temizlik sağlayan süpürge, sunduğu akıllı otomatik deterjan dağıtıcısı, tek bir dolumla 30 güne kadar aktif temizlik desteği vererek bakım ihtiyacını minimuma indiriyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkta kendi kendini yıkama ve kurutma özelliği sayesinde temizlik sonrasında fırçalar temiz ve hazır durumda kalıyor.

1767941641_F25_ACE_COMBO2

İnce ve alçak gövde yapısı sayesinde mobilya altlarına kolay erişim sağlayan F25 Ace Combo, SlideTech 2.0 uyumlu tekerlek sistemiyle kullanım sırasında akıcı ve kontrollü bir manevra kabiliyeti sunabiliyor.

Roborock F25 Ultra

1767941644_f25ultra3

Roborock F25 Ultra, markanın ıslak ve kuru temizlik alanındaki ileri teknolojilerini bir araya getiren premium modeli. Yüksek sıcaklık destekli temizlik modu, su ve buhar akışını birlikte kullanan VaporFlow sistemiyle birleşerek daha kapsamlı bir temizlik deneyimi vadediyor. WaveFlow teknolojisi, temizlik sırasında dengeli ve akıcı bir hareket sağlarken; 22.000 Pa emiş gücü, farklı zemin türlerinde güçlü ve tutarlı performans elde edilmesine yardımcı oluyor.

1767941646_f25ultra5

DirTect akıllı sensör sistemi ise zemin koşullarını algılayarak temizlik sürecini gerçek zamanlı olarak optimize edebilen model, FlatReach teknolojisi sayesinde ise mobilya altlarına kolayca erişebiliyor. Otomatik kendi kendini temizleyen ıslak–kuru fırça sistemi ve yalnızca 5 dakikada tamamlanan hızlı kurutma özelliği gibi detayları da var. Ayrıca F25 Ultra, mobil uygulama üzerinden sunulan kontrol ve özelleştirme seçenekleri ile sesli bildirimleri kullanıcıya sunuyor

