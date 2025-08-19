Çinli teknoloji markası Roborock, yeni robot süpürgesi P20 Ultra Plus’ı tanıttı. Ev işlerinde sıkça karşılaşılan temizlik sorunlarına çözüm arayan model, hem süpürme hem de sıcak moplama özelliğini tek cihazda topluyor. Üstelik kompakt yapısıyla evin ulaşılması zor köşelerine de girebiliyor.
Yeni model ince yapısıyla koltuk ve yatak altlarına rahatlıkla giriyor, güçlü emişiyle de toz ve tüyleri ortadan kaldırıyor. Bunun yanında sterilizasyon, halı temizliği ve uzaktan kontrol gibi özellikler de sunuyor. Kısacası günlük temizlikte eli kolu uzun bir yardımcı gibi çalışıyor.
Roborock P20 Ultra Plus özellikleri
- Üç aşamalı termal temizlik döngüsü: 100°C bez yıkama, 60°C sıcak moplama, 55°C sürekli kurutma
- Emiş gücü: 25.000Pa
- Cihaz kalınlığı: 7,98 cm
- Yükseklik ayarı: Chassis Lift 2.0 ile 2 cm’ye kadar, 3 cm halı engelini aşabilme
- Fırça sistemi: Karışmayan tasarım
- Sertifikalar: SGS ve TÜV SÜD güvenlik onayı
- Ek özellikler: Uzaktan video izleme, evcil hayvan algılama, RRmind GPT sistemi, Apple Home uyumluluğu
Roborock P20 Ultra Plus, Çin’de yaklaşık 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca Çin’deki büyük e-ticaret sitelerinde bulunabiliyor. Ancak modelin global pazarda da yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor.