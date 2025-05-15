Dünyanın öncü akıllı temizlik markalarından Roborock, en yeni teknolojilere sahip robot süpürgeleriyle Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor. CES fuarındaki tanıtımıyla tüm dünyada yankı uyandıran Saros Z70, yeni Roborock Qrevo serisi, Roborock S8 Pro ve Roborock Q8 Max Pro temizlikte çözümleriyle fark yaratacak.

Temizlikte Yeni Bir Çağ: Roborock Saros Z70

Sadece bir robot süpürge değil; artık evinizin gerçek yardımcısı ve asistanınız! Roborock Saros Z70, dünyanın ilk mekanik kollu robotu olarak temizlik anlayışına devrim getiriyor.

Mekanik kol teknolojisi sayesinde ulaşılması zor alanlara uzanır, engelleri yoldan kaldırarak köşe bucak derinlemesine temizlik sağlar. 22.000 Pa HyperForce™ emiş gücü ve DuoRoller Riser™ çift ana fırça sistemiyle toz, tüy ve kirleri zahmetsizce temizler. Otonom 2.0 sistemi, gelişmiş 3D algılama ve yapay zekâ destekli analiz yetenekleriyle derinlikli bir şekilde tarama yaparak ultra hassas haritalar oluşturur ve temizlik rotasını anlık olarak en verimli şekilde optimize eder.

Reactive AI 2.0 engel algılama teknolojisiyle çevresini insan gibi algılar; kablolardan terliklere kadar her türlü engelden ustalıkla kaçınır. PreciSense® LiDAR navigasyonu ise evinizi kusursuz şekilde haritalar ve her köşede etkili bir temizlik sunar.

Çok Fonksiyonlu İstasyon 4.0 sayesinde toz boşaltma, su tankı doldurma, otomatik paspas çıkarma, 80°C sıcak suyla paspas yıkama ve 60°C sıcak hava ile hijyenik kurutma gibi 10’u 1 arada dokunmadan bakım yapar. Üstelik çıkarılabilir taban tasarımı sayesinde istasyon temizliği de son derece pratik!

Roborock Saros Z70, 89.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Kendi Temizliğinin de Ötesine Geçen Robot: Roborock Qrevo C

Günlük hayatın temposunda temizlikle vakit kaybetmeyin! Roborock Qrevo C, gelişmiş özellikleriyle evinizi sizin yerinize tertemiz yaparken, size sadece keyfine varmak kalır.

Reactive Tech™ engel algılama sistemi ile yerdeki oyuncak, kablo ya da terlik gibi nesneleri akıllıca tanır ve güvenli bir şekilde etrafından dolanarak temizliğe devam eder. LDS navigasyon teknolojisi sayesinde evinizi hızlı ve etkili bir şekilde haritalar, hiçbir köşe gözden kaçmaz.

Qrevo C, 12000 Pa HyperForce™ emiş gücüyle toz, saç ve günlük kiri tek geçişte süpürürken; DuoDivide ana fırçası ve Dolanma Karşıtı yan fırçası sayesinde saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını minimuma indirir. 10 mm’ye kadar otomatik paspas kaldırma özelliği ve FlexiArm paspas tasarımı ile, özellikle halı üzerinde ve dar alanlarda üstün temizlik performansı sağlar.

Yeni nesil Çok Fonksiyonlu istasyonu, yalnızca toz haznesini otomatik olarak boşaltmakla kalmaz; su tankını kendiliğinden doldurur, paspaslarını yıkar ve 45°C sıcak hava ile kurutur. Böylece her seferinde hijyenik bir temizlik sunar.

Roborock Qrevo C, 39.999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor.

Kendi Temizliğini de Kendisi Yapan Robot: Roborock Qrevo L

Günlük koşturmacanın içinde bir de temizlikle mi uğraşacaksınız? Artık buna gerek yok. Çok Fonksiyonlu istasyonu, yalnızca tozu boşaltmakla kalmaz; aynı zamanda paspasını yıkar ve kurutur. Temizlikle ilgili her şeyi kendisi hallederken, size sadece konforun keyfini sürmek kalır.

Reactive Tech™ engel algılama sistemi sayesinde, yerdeki oyuncakları, kabloları veya terlikleri ustaca tanır ve atlamadan, çarpmadan temizliğe devam eder. Bu da Qrevo L'yi çocuklu evlerde ya da evcil hayvan sahibi aileler için ideal bir yardımcıya dönüştürür. 10000 Pa’ya HyperForce™ emiş gücü halılardaki tozu, tüyü ve günlük kiri tek geçişte süpürüp götürür. 10 mm’ye kadar otomatik paspas yükseltme özelliği sayesinde, halıya geldiğinde paspas kendini yukarı kaldırır ve halılarınız kupkuru kalır.

Yeni nesil temizlik anlayışını mükemmel fiyat-performans oranıyla birleştiren Qrevo L, ilk kez istasyonlu bir robot süpürge deneyeceklerin vazgeçilmezi olacak!

Roborock Qrevo C, 29.999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor.

Akıllı Temizliğin Yeni Yüzü: Roborock S8 Pro

Roborock S8 Pro ile evinizin her köşesi, zahmetsizce tertemiz. En sevdiğiniz halınızın derinliklerine yerleşen o görünmeyen tozları mı düşünüyorsunuz? Parkedeki kurumuş kahve lekesi? S8 Pro’nun 10.000 Pa yüksek emiş gücü ile Vibra Rise 2.0 paspas sistemiyle bunları düşünmenize artık gerek yok!

S8 Pro sadece temizlik yapmıyor; aynı zamanda öğreniyor, hatırlıyor ve alışkanlıklarınıza göre en verimli şekilde çalışıyor. Sizi anlayan bir temizlik asistanı gibi. PreciSense® LiDAR navigasyon sistemi sayesinde odalarınızı üç boyutlu olarak tarıyor, hatırlıyor ve her defasında en verimli temizlik rotasını planlıyor. Reactive Tech™ engel algılama özelliği sayesinde yerde ne varsa görüyor, tanıyor ve ona göre hareket ediyor. Günün sonunda eve geldiğinizde, temizliğinin farkını hissedeceksiniz.

Roborock S8 Pro, 25.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Güçlü Performans, Akıllı Temizlik: Roborock Q8 Max Pro

Ev temizliğinde sıradan çözümlerden vazgeçin, Roborock Q8 Max Pro ile akıllı ve zahmetsiz bir temizlik deneyimine adım atın!

10000 Pa HyperForce™ emiş gücü ve Dolanma Karşıtı sistemi sayesinde toz, kir ve saçları zahmetsizce süpürür, halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizliğini tek geçişte tamamlar. Otomatik paspas kaldırma özelliğiyle halılarınıza ıslak paspas teması önlenir; hem sert zeminlerde hem halılarda ideal temizlik sağlar.

Reactive Tech™ engel algılama sistemi, yerdeki nesneleri akıllı bir şekilde tanır ve çarpmadan, takılmadan güvenli bir temizlik sunar. PreciSense Lidar navigasyon ise evinizi hassas bir şekilde haritalayarak en verimli rotayı bulur.

Roborock Q8 Max Pro, 18.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Daha fazla bilgi ve satın alma seçenekleri için resmi Roborock Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.