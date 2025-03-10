Roborock, yeni robot süpürgesi P20 Ultra'yı duyurdu. Ultra gelişmiş özelliklerle donatılan süpürgede yapay zekâ desteği de bulunuyor. Peki Roborock P20 Ultra'nın fiyatı ne kadar?

Robot süpürge dünyasının en çok sevilen markaları arasında yer alan Roborock, düzenlediği bir etkinlikte P20 Ultra isimli yeni süpürgesini duyurdu. Ağustos 2024'te duyurulan P20 Pro isimli modelin daha da gelişmiş versiyonu olan robot süpürge, sahip olduğu özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Roborock P20 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, 7,98 santimetre yüksekliğinde olması. Bu durum, robot süpürgenin mobilya altlarına rahatça girmesini sağlıyor. Cihazın navigasyon sisteminin temeli olan çift yönlü LDS sensör çıkıntısı ise hareketli bir yapıda ve açık alanda yukarı çıkabiliyor. İyileştirilen LDS sistemi, robot süpürgenin sıkışmasını ve kaybolmasını engelleyecek.

Karşınızda Roborock P20 Ultra

Roborock P20 Ultra, sahip olduğu 22.000 Pa emiş gücü değeri ile en ufak tozun bile kalmasını istemeyen tüketiciler için oldukça ideal. Ayrıca bu robot süpürgenin fırçasında 45 derece açıllı kılların ve silikon yapıdaki temizlik bıçaklarının bulunduğunu belirtelim. Ve elbette kenar temizliği için yan fırça da yeni robot süpürgenin özellikleri arasında yer alıyor.

Roborock'un yeni robot süpürgesi, paspaslama özelliğine de sahip. Cihazda bunu sağlayacak olan sistem, sıcak su ile temizlik yapabiliyor. Su seviyesi için 30 farklı seçenek sunan P20 Ultra, 200 RPM'de dönen çift yönlü paspaslara sahip. Sterilizasyon oranı yüzde 99,99 olarak açıklanan robot süpürge, hijyene önem veren tüketicileri de mest edecek.

Roborock'un yeni robot süpürgesinde yapay zekâ desteği de mevcut. Süpürgede bulunan yapay zekâ hem temizliğe yardımcı olacak hem de cihazın bir yerlere sıkışmasını engelleyecek.

Roborock P20 Ultra, iki farklı versiyona sahip olacak. Standart versiyon 550 dolar, su dolumunu otomatik yapabilen hazneli versiyon ise 635 dolardan satın alınabilecek. Çin'de ön siparişe açılan robot süpürgenin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.