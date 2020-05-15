Görme Engellilerin Şekilleri Algılamasını Sağlayan Teknik

Bilim insanları, görme engellilerin şekilleri ve harfleri algılayabilmesi için yeni bir teknik geliştirdi. Geliştirilen yöntemle elektriksel sinyaller doğrudan beyindeki elektrotlara gönderiliyor.

Bilim insanları görme engellilere ışık olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) ve Baylor Üniversitesi'nden araştırmacılar, elektrik sinyallerini kullanarak harf ve şekil gibi sembolleri doğrudan insan beyninde oluşturmak için bir yöntem geliştirdi.

Yeni geliştirilen teknik, insan gözünü ve optik sinirleri atlayarak beynin arkasında bulunan görsel kortekse implante edilmiş elektrotları uyarmak için elektrik sinyalleri kullanıyor. Sonuç olarak beyinde parlayan bir ışık algısı yaratılıyor. Çalışma, daha fazla ayrıntılandırma ile gözleri veya optik sinirleri hasarlı olan insanlara görme yetilerini belirli oranda geri kazandırabilir.

Görme engelliler, yeni yöntemle şekiller beyinlerine çiziliyormuş gibi hissediyor

Sistem aslında birinin sırtınıza bir harf çizmesi ve sizin şekli hislerinizle tahmin edip beyninizde harfi oluşturmanızla aynı prensibe dayanıyor. Örneğin U harfi biçimindeki bir veriyi tüm elektrotlara tek seferde göndermek yerine, elektrotlar sırayla uyarılıyor. Böylece alıcı iletilen şekli kolayca belirleyebiliyor. Araştırmacılar, yöntemi iki görme engelli ve dört görme engeli olmayan ancak epilepsi tedavisi gören insan üzerinde test etti.

Sonuç olarak katılımcılar düzenli olarak zihinlerinde yüzde 80 ila 93 doğrulukla doğru şekli algılayabildiler. Daha da iyisi, dakikada 86 cevabı doğru bir şekilde bildirmeyi başardılar. Bu hızlı bilgi iletimi, görme engelliler için erişilebilirlikte devrim niteliğinde olabilir. Araştırmacılar şu an için sadece C ve Z harfi gibi basit şekilleri test etseler de, sadece sayılar, harfler ve şekillerle yapılabilecek çok şey var.

Şimdilik bu teknoloji deneysel aşamada kaldı. Ancak geliştirilirse görme engellilerin kamusal alanlarda uyarıları algılayabilmesi gibi basit yöntemler için faydalı olabilir.

Görme engelli bir insan üzerinde yapılan testten görüntüler: