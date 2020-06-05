Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kurulan iş birliği, yeni projesinde İHA ve İKA’ların otonom bir şekilde, GPS’den bağımsız olarak sürü halinde hareket etmesini planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda bir araya gelen firma, kurum ve kuruluşlar “Robotim- İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer Ar-Ge Projesi” sözleşmesini imzaladı.

Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, insansız araçlara eklenecek yeni teknolojilerle insansız hava araçları ve insansız kara araçları, GPS olmayan ortamlar da dahil olmak üzere tam otonom şekilde görevlerini yerine getirebilecekler.

Geliştirilecek yeni teknolojilerle İHA’lar ve İKA’lar, güdümlü bir şekilde keşif ve gözetleme görevlerini sürü halinde yerine getirebilecekler. Araçların iş paylaşımı yaparak sürü halinde hareket etmesi için farklı sensörler birleştirileceği, ortak taktik ve davranış algoritmaları geliştirilecek.

Projede kullanılacak yapay zeka destekli sürü algoritmalarıyla, araçların unsurları dost veya düşman diye tespit etmesinin yanında sürü haberleşmesi alt yapısının hazırlanması gibi yeteneklerin kazanılması hedefleniyor.

Projeyle geliştirilecek algoritma ve teknolojiler sayesinde İHA’lar hareket halindeki İKA’ların üzerine iniş yapabilecek ve burada kendilerini otonom olarak şarj edebilecekler. Sürü halinde hareket edecek insansız araçlar, yeni teknolojiler sayesinde kapalı ortamlarda dahi GPS’den bağımsız olarak hareket edip, haritalandırma işlemi yapıp eş zamanlı olarak konumlanabilecekler.

Robotim Projesi’nde Polonom - SelviTech iş ortaklığı ana yükleniciliği üstlendi. TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi de yüklenici olarak projede görev alacak.