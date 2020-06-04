Yerli Yer Gözlem Uydusu İMECE’nin Montajı Tamamlandı

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olacak İMECE’nin montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’nın katılımıyla tamamlandı. Montajın tamamlanmasıyla birlikte İMECE’nin 2021 yılında uzaya fırlatılacağı açıklandı.

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olacak İMECE’nin son montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı etkinlikle yapıldı. İMECE’nin montajının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde uydunun uzay ortamı testleri başlayacak. Testlerin başarıyla sona erdirilmesinin ardından İMECE, 2021 yılında uzaya fırlatılacak.

İMECE’nin son montajının gerçekleştirildiği etkinlik öncesinde bakanların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İMECE’nin yanında Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A’nın üretim sürecindeki son durum değerlendirildi.

İMECE’nin son montajını 3 bakan yaptı

Toplantının ardından bakanlar ve beraberindeki heyet İMECE’nin son montajını yapmak için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ne geçtiler. Merkezde bir inceleme de gerçekleştiren bakanlar, daha sonra İMECE’nin son montajını beraber gerçekleştirdiler.

Yapılan son montajın ardından üç bakan, İMECE’yle ilgili açıklamalarda bulundular. Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE’yi 2021 yılında uzaya fırlatmak istediklerini söyledi. Bakan Varank, “Bugün Türkiye’nin kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması gerçekten çok değerli. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz ve başarıyla bunları ülkemizin imkanları için kullanacağız” dedi.

Etkinlikte konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İMECE’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Akar’dan sonra konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yerli uyduların Türkiye’nin altyapısında önemli bir yer alacağını söyledi.

İMECE’nin 2021'de uzaya fırlatılması planlanıyor

İMECE Uydusu Yöneticisi Emir Serdar Aras, uydu çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada sıradaki aşamanın uydunun uzay ortamını simüle edilecek şekilde test edilmesi olduğunu söyledi. Aras, İMECE’ye uygulanacak ilk testin vakum ortamında ısıl koşullara karşı dayanıklılık testi olacağını söyledi. Bu testin ardından İMECE’nin titreşim testleri yapılacak.

İMECE programının yöneticisi Emir Serdar Aras, ısıl yapısal testlerin önümüzdeki eylül ayında tamamlanacağını açıkladı. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından İMECE’nin uçuş modelinin montajına başlanacak. Bu montajın da tamamlanmasının ardından İMECE, 2021 yılında uzaya gönderilecek.