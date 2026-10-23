Robux Fiyatları: Hangi Paket Kaç TL?

Robux fiyatlarını güncel paketlerle karşılaştırın. Dijital kod, Roblox kredisi ve hesap bakiyesi arasındaki farkları öğrenerek doğru ürünü seçin.

Robux fiyatları 50 Robux Global paketi için 67,19 TL’den başlıyor. İhtiyacınıza uygun paketi seçerken fiyatın yanında kodun ne verdiğine de bakın. Bazı kodlar doğrudan Robux, bazıları ise Robux almak için kullanabileceğiniz Roblox kredisi sağlıyor.

Robux, Roblox’ta avatar eşyaları ve deneyimlerdeki ücretli içerikler için kullanılan sanal para birimi. Alacağınız aksesuarın veya oyun geçişinin fiyatını öğrendikten sonra hesabınızdaki bakiyeyi kontrol ederek kaç Robux eksiğiniz olduğunu bulabilirsiniz. Böylece yalnızca büyük göründüğü için daha pahalı bir pakete yönelmezsiniz.

Robux Fiyatları 2027’de Ne Kadar?

1000 Robux Global paketi 477,50 TL, 400 Robux Global paketi ise 237,24 TL olarak listeleniyor. Seçili paketlerin satış fiyatları şöyle:

Global Paket Satış Fiyatı 50 Robux 67,19 TL 100 Robux 94,76 TL 360 Robux 178,93 TL 400 Robux 237,24 TL 800 Robux 406,18 TL 1000 Robux 477,50 TL 2000 Robux 965,44 TL 5250 Robux 2.386,13 TL

Tablodaki tutarlar paketlerin satış fiyatları. Ürün açıklamasına göre kodlar, USD para birimiyle oluşturulmuş hesaplarda belirtilen Robux miktarını sağlıyor. Farklı para birimindeki hesaplarda elde edilen miktar daha düşük olabiliyor. Global etiketi, her hesapta aynı miktarın yükleneceği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle robux satın al seçeneklerine bakarken paket adını, güncel fiyatı ve hesabınızın para birimine ilişkin koşulu birlikte okuyun. Fiyatlar güncellenebildiği için ödeme sırasında görünen tutarı esas alın. Ürünün hesabınızla uyumundan emin değilseniz satın almadan önce satıcı desteğine sorun.

Aynı Robux Paketi Neden Farklı Fiyatlarla Satılıyor?

Satış kanalı, kodun türü ve verdiği Robux miktarı fiyatı değiştirebilir. Benzer başlıklı iki ürünün biri belirli bir Robux miktarı, diğeri döviz cinsinden Roblox kredisi sunabilir. Bu ürünleri yalnızca etiket fiyatıyla karşılaştırmak yanıltır.

Mobil uygulama ve web üzerinden yapılan alışverişlerde de farklı seçenekler bulunabiliyor. Roblox, web, bilgisayar ve hediye kartı üzerinden yapılan alımlarda yüzde 25’e kadar daha fazla Robux verilebildiğini belirtiyor. Bu ifade, fiyatın yüzde 25 düştüğü anlamına gelmiyor. Aynı ödeme karşılığında daha fazla Robux sunulmasını anlatıyor; oran pakete göre değişebiliyor.

Bir dijital kod ürününün fiyatına ayrıca bu oranda bonus ekleneceğini varsaymayın. Önce ürünün toplamda ne kadar Robux sağladığına bakın. Sonra ödeyeceğiniz tutarı karşılaştırın. İndirim rozeti veya paketin büyüklüğü, tek başına daha uygun alışveriş yaptığınızı göstermez.

Robux Kodu ile Roblox Kredisi Arasındaki Fark Nedir?

Robux kodu doğrudan oyun içi bakiye sağlayabilir. Roblox kredisi ise hesabınıza eklenen ve daha sonra Robux satın almak için kullanılan ayrı bir bakiyedir. E-PIN ifadesi yalnızca dijital kodla teslimatı anlatır; kodun hangisini vereceğini ürün açıklamasından öğrenirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kodun Verdiği Değer Hesabınızda Ne Görürsünüz? Sonraki Adım Doğrudan Robux Robux bakiyesi artar. Bakiyeyi uygun içeriklerde kullanabilirsiniz. Roblox kredisi Kullanılabilir kredi görünür. Get Robux seçeneğiyle Robux satın alırsınız.

Kodu kullandıktan sonra Robux sayısı artmadığında, önce kredi eklenip eklenmediğini kontrol edin. Roblox kredisi tarayıcıdaki kod kullanma veya faturalandırma sayfasında görülebilir. Mobil uygulamada kredi görünmemesi, kodun çalışmadığı anlamına gelmez.

Hediye kartı kredi olarak tanımlandıysa Robux’a dönüşüm aşamasında sunulan miktarı kontrol edin. Hesabın para birimi ve dönüşüm koşulları, özellikle farklı para biriminde satılan kodlarda önem kazanır. Paket adındaki sayı yerine hesabınıza eklenecek son değeri dikkate alın.

Robux Nereden Alınır, Kod Nasıl Kullanılır?

Robux, Roblox’un kendi satın alma ekranlarından alınabilir. Dijital kod tercih edenler ise ürünün ne verdiğini ve hangi hesaplarda kullanılabildiğini açıklayan satış sayfalarından seçim yapabilir.

Türk lirasıyla fiyatlandırılan Global Robux kodları sunan Hesap.com.tr, farklı paketleri E-PIN olarak listeliyor. Ürünlerde 7/24 otomatik kod teslimatı bulunuyor. Teslim edilen kodu kendi Roblox hesabınızda kullanıyorsunuz; bu işlem için Roblox şifrenizi satıcıya vermeniz gerekmiyor.

Kodla yükleme için tarayıcı üzerinden şu adımları izleyebilirsiniz:

Roblox’un resmî kod kullanma sayfası olan roblox.com/redeem adresini açın.

Bakiyeyi eklemek istediğiniz Roblox hesabıyla giriş yapın.

Teslim edilen kodu ilgili alana yazıp Redeem veya Kullan düğmesine basın.

Onay mesajından sonra kodun kredi mi, doğrudan Robux mu sağladığını kontrol edin.

Kredi eklendiyse Get Robux seçeneğine geçin. Küçük bir kredi bakiyesinde Convert Credit to Robux düğmesi de görünebilir. Alacağınız Robux miktarını kontrol ederek işlemi tamamlayın.

Satıcıdan kodun teslim edilmesiyle kodun Roblox hesabında kullanılması ayrı aşamalardır. Kodu girmeden önce doğru hesapta olduğunuzu kontrol edin. Kod hata verirse görünen mesajı ve sipariş kaydını saklayarak destek isteyin.

Robux Alırken Neleri Kontrol Etmelisiniz?

En önemli nokta, ödeyeceğiniz tutarın karşılığında hangi değerin hesabınıza ekleneceğini bilmektir. Satın alma öncesinde şu kontrolleri yapabilirsiniz: Ürün türü: Kodun Robux mu, Roblox kredisi mi verdiğini okuyun.

Hesap uyumu: Ürünün para birimi koşulunu kendi hesabınızın bilgileriyle karşılaştırın.

Son fiyat: Çizili eski fiyat yerine ödeyeceğiniz güncel tutara bakın.

İhtiyaç: Almak istediğiniz içerik için eksik kalan Robux miktarını hesaplayın.

Teslimat: Dijital kodun nasıl teslim edildiğini ve ürünün kullanım açıklamasını kontrol edin.

Hesap güvenliği: Şifrenizi ve doğrulama kodunuzu paylaşmayın. Kullanılmamış ürün kodunu herkese açık alanlarda yayımlamayın.

Ürün açıklamasındaki koşul, küçük bir fiyat farkından daha önemli olabilir. Hesabınıza beklediğiniz miktarı sağlamayan bir kodu yalnızca ucuz göründüğü için seçmek, alışverişi tamamlamaya yetmeyen bir bakiye bırakabilir.

Harcanmış Robux ile Kullanılabilir Bakiye Aynı mı?

Hayır. Harcanmış Robux, hesabın geçmişte yaptığı alışverişleri ifade eder. Kullanılabilir bakiye ise hesabın şu anda harcayabileceği Robux miktarıdır. Geçmişte 1000 Robux harcanmış olması, hesapta bugün 1000 Robux bulunduğunu göstermez.

Özellikle roblox hesap satın al ilanlarında görülen harcanmış Robux bilgisine bu ayrımla bakın. Hesabın envanteri, oyun ilerlemesi ve varsa mevcut bakiyesi farklı özelliklerdir. Hazır bir hesap ilanını kendi hesabınıza Robux yükleyen bir paket gibi değerlendirmeyin. İlan fiyatıyla Robux kodunun fiyatı aynı ürünün karşılığı değildir.

Robux Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1 Robux kaç TL?

1000 Robux Global paketinin 477,50 TL fiyatına ve başlığındaki miktara göre 1 Robux yaklaşık 0,48 TL’ye geliyor. Bu hesap pakete özeldir; farklı para birimindeki hesaplarda elde edilen Robux miktarı değişirse birim maliyet de değişir.

1000 Robux kaç TL?

1000 Robux Global paketinin tabloda yer alan satış fiyatı 477,50 TL. Ürün açıklamasındaki tam miktar koşulu USD hesapları için geçerli; farklı para birimindeki hesabınıza geçecek miktarı satın almadan önce doğrulayın.

200 TL’ye hangi Robux paketi alınabilir?

Listelenen seçeneklerden 360 Robux Global paketi 178,93 TL ile 200 TL bütçenin altında kalıyor. Bu ürünün de hesap para birimine ilişkin koşulunu kontrol edin; paket adı her hesapta aynı miktarı garanti etmiyor.

Robux almak için Premium gerekir mi?

Hayır, Robux satın almak için Premium aboneliği gerekmiyor. Roblox, 30 Nisan 2026’dan itibaren yeni Premium aboneliği satışını kapattığını, mevcut aboneliklerin ise sürdürülebileceğini belirtiyor. Eski Premium fiyatlarını güncel satın alma seçeneği gibi değerlendirmeyin.

Robux kodu telefonda kullanılabilir mi?

Evet, telefonunuzdaki web tarayıcısından resmî kod kullanma sayfasını açabilirsiniz. Standart mobil uygulamada kod kullanımı bulunmuyor; Roblox, Samsung Galaxy uygulaması için ayrıca bir kod kullanma seçeneği sunuyor.

Kodu kullandım ama Robux bakiyem neden artmadı?

Kod önce Roblox kredisi eklemiş olabilir. Tarayıcıdaki kod kullanma sayfasından kredinizi kontrol edip Get Robux adımıyla Robux satın alabilirsiniz. Kod hata verdiyse veya beklenen değer görünmüyorsa doğru hesapta olduğunuzu kontrol ederek satıcı ya da Roblox desteğine başvurun.