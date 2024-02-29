Rockstar, GTA 6'nın geliştirme sürecinde son aşamaya gelmişken bir güvenlik sorunu yaşamamak için tüm çalışanlarını ofise çağırdı.

Oyun severlerin çok uzun zamandır beklediği GTA 6 için çok sayıda dedikodu ortaya çıkmış, yapım sık sık sızıntıların hedefi olmuştu. Daha fragmanı ile rekorlar kıran yapım için Rockstar Games'in çalışanları, haftada beş gün ofiste olmaları için bilgilendirilirken gerekçe olarak da güvenlik ve verimlilik gösterildi.

Çarşamba günü Rockstar'da yayımcılık bölümünün başı konumunda bulunan Jenn Kolbe, çalışanlara gönderdiği bir e-posta ile herkesten nisan ayından itibaren haftanın beş günü ofiste olmalarını istedi. Kolbe, böylece ekibin hem daha verimli çalışacağını hem de güvenlik risklerinin azaltılacağını belirtti. Kolbe, gönderdiği e-postada "Bu değişiklikleri şimdi yapmak bizi, bir sonraki Grand Theft Auto'yu gerektiğini bildiğimiz kalite ve parlaklıkta sunmanın yanı sıra, oyunun ölçeğine ve tutkusuna uygun bir yol haritası sunmak için en iyi pozisyona getiriyor." ifadesini kullandı.

Fragman da sızdırılmıştı

Eylül 2022'de GTA 6 sızıntıları yapan bir kişi, "Serbest kalır kalmaz tekrar aynı şeyi yapacağını" söylediği için süresiz olarak bir akıl hastanesine kapatılmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında da oyunun fragmanı, resmî çıkış tarihinden bir gün önce sızdırılmıştı. Her ne kadar Rockstar, bu durumdan zarar görmediklerini söylese de bu olaylar Kolbe'nin kararları üzerinde etkili olmuş gözüküyor.

Rockstar, çalışanlarını ofise döndürme kararı alan ilk oyun firması değil. Ubisoft ta daha önce uzaktan çalışma konusunda kararını değiştirmiş ve çalışanlarından tepki görmüştü. Marvel's Spider-Man 2 gibi pek çok yapım, uzaktan çalışma modeli ile geliştirilmişti.