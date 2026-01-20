GTA 6 Ertelenecek mi? İşte Rockstar Games Binasındaki Patlama ve Geliştirme Süreci Hakkında Resmî Açıklama

GTA 6'nın da geliştirildiği, Rockstar'ın en önemli merkezlerinden olan Edinburgh ofisinde bir patlama yaşanmıştı. Konu hakkında şirketten açıklama geldi.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’yı geliştiren Rockstar, dün korkutucu bir haberle gündeme gelmişti. Rockstar’ın İskoçya, Edinbrugh’da bulunan ofisinde bir patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı. Herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın yaşanmadığı olaydan GTA 6’nın etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyordu.

Bugün ise Rockstar Games’ten IGN’e konu hakkında açıklama geldi. Şirket, yaptığı açıklamada patlamanın binadaki ısıtma kazanlarından birinde meydana geldiğini belirtti. Polis ve itfaiyenin hızlıca olay yerine geldiğini aktaran şirketin herkesin iyi olduğunu belirtti.

Stüdyo yeniden faaliyetlerine başladı, GTA 6’nın etkilenmesi beklenmiyor

Şirket ayrıca stüdyonun durumuyla ilgili de güncelleme yayımladı. Aktardığına göre olaydan yalnızca bir gün sonra, yani bugün ofis yeniden açıldı ve çalışanlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Stüdyo şu anda tamamen faal durumda ve operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

GTA 6 hakkında direkt bir açıklama yok ancak direkt hemen operasyonlara dönülmesi, bir problemin olmadığına işaret ediyor. Buradan. GTA 6’nın patlamadan etkilenmediği sonucunu çıkarabiliriz. Edibrugh ofisinin Rockstar’ın kalbi olduğunu belirtmek gerek. Tüm büyük GTA oyunları ve Red Dead Redemption oyunlarının ana geliştirilme süreçleri bu binanın duvarları içerisinde gerçekleşiyor.