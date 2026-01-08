GTA 6'ya Dair Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı: "Oyun Tekrar Ertelenecek mi?"

Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden Jason Schreier, GTA 6'ya yönelik Rockstar cephesinden öğrendiği yeni gelişmeleri bir podcast'te anlattı.

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında yeni söylentiler yeniden gündemi hareketlendirdi. Bloomberg yazarı ve güvenilir oyun gazetecisi Jason Schreier, GTA 6’nın geliştirme süreci, olası gecikme iddiaları ve çıkış tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Schreier’a göre GTA 6 henüz “içerik olarak tamamlanmış” değil. Rockstar Games hâlâ bazı görevleri son hâline getiriyor ve hangi özelliklerin oyuna gireceğine karar veriyor. Bu durum sosyal medyada “Oyun tekrar ertelenecek mi?” endişelerini artırsa da Schreier, bunun bu ölçekte bir oyun için son derece normal olduğunu vurguluyor. Özellikle oyunun çıkışına yaklaşık 10 ay gibi bir süre kalmışken, geliştirme sürecinin hâlâ aktif olması şaşırtıcı değil.

Kasım ayı gerçekçi görünse de oyun hâlâ bitmiş değil

Schreier, Kasım ayında oyunun çıkacak olmasının gerçekçi hissettirdiğini ancak Rockstar’ın bile kesin tarihi henüz netleştirmemiş olabileceğini söylüyor. Ayrıca bitmemiş içeriklerin otomatik olarak bir sorun anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Örneğin Red Dead Redemption 2 için Rockstar, oyunun çıkışına aylar kala bile motion capture çalışmalarına devam etmişti.

Schreier’a göre Rockstar, hatalı ya da eksik bir oyun çıkarmaktansa ertelemeyi tercih eder çünkü GTA 6’nın başarısı yalnızca oyuncular için değil, Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive’in borsa performansı için bile kritik önemde. Take-Two’nun mali yılı Mart 2027’ye kadar sürdüğü için olası bir erteleme hâlâ aynı finansal dönem içinde kalabilir.

Schreier'ın Podcast’te dikkat çektiği bir diğer konu ise GTA 6’nın, yüksek beklentiler nedeniyle “yılın oyunu” konusunda fikir birliği sağlayamayabileceği ve çıkışta teknik sorunlar yaşanabileceği yönünde. Beklentilerin “kontrolden çıkmış” olması, oyunun ilk etapta bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğratma riskini de beraberinde getiriyor.

