Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6'ya Dair Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı: "Oyun Tekrar Ertelenecek mi?"

Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden Jason Schreier, GTA 6'ya yönelik Rockstar cephesinden öğrendiği yeni gelişmeleri bir podcast'te anlattı.

GTA 6'ya Dair Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı: "Oyun Tekrar Ertelenecek mi?"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında yeni söylentiler yeniden gündemi hareketlendirdi. Bloomberg yazarı ve güvenilir oyun gazetecisi Jason Schreier, GTA 6’nın geliştirme süreci, olası gecikme iddiaları ve çıkış tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Schreier’a göre GTA 6 henüz “içerik olarak tamamlanmış” değil. Rockstar Games hâlâ bazı görevleri son hâline getiriyor ve hangi özelliklerin oyuna gireceğine karar veriyor. Bu durum sosyal medyada “Oyun tekrar ertelenecek mi?” endişelerini artırsa da Schreier, bunun bu ölçekte bir oyun için son derece normal olduğunu vurguluyor. Özellikle oyunun çıkışına yaklaşık 10 ay gibi bir süre kalmışken, geliştirme sürecinin hâlâ aktif olması şaşırtıcı değil.

Kasım ayı gerçekçi görünse de oyun hâlâ bitmiş değil

2

Schreier, Kasım ayında oyunun çıkacak olmasının gerçekçi hissettirdiğini ancak Rockstar’ın bile kesin tarihi henüz netleştirmemiş olabileceğini söylüyor. Ayrıca bitmemiş içeriklerin otomatik olarak bir sorun anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Örneğin Red Dead Redemption 2 için Rockstar, oyunun çıkışına aylar kala bile motion capture çalışmalarına devam etmişti.

Schreier’a göre Rockstar, hatalı ya da eksik bir oyun çıkarmaktansa ertelemeyi tercih eder çünkü GTA 6’nın başarısı yalnızca oyuncular için değil, Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive’in borsa performansı için bile kritik önemde. Take-Two’nun mali yılı Mart 2027’ye kadar sürdüğü için olası bir erteleme hâlâ aynı finansal dönem içinde kalabilir.

Schreier'ın Podcast’te dikkat çektiği bir diğer konu ise GTA 6’nın, yüksek beklentiler nedeniyle “yılın oyunu” konusunda fikir birliği sağlayamayabileceği ve çıkışta teknik sorunlar yaşanabileceği yönünde. Beklentilerin “kontrolden çıkmış” olması, oyunun ilk etapta bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğratma riskini de beraberinde getiriyor.

Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından 007 First Light'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Vay ki Ne Vay...) Yılın Merakla Beklenen Oyunlarından 007 First Light'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Vay ki Ne Vay...)
Sony'nin Aldığı Yeni Patent: Oyunlarda Takıldığınız Yerleri Sizin Yerinize Geçecek Yapay Zekâ Destekli NPC Geçecek! Sony'nin Aldığı Yeni Patent: Oyunlarda Takıldığınız Yerleri Sizin Yerinize Geçecek Yapay Zekâ Destekli NPC Geçecek!

Peki siz GTA 6 hakkında Schreier'ın söylemlerine dair neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Gta 6 Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim