Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Games'in kurucu ortaklarından Dan Houser, firmanın en iyi oyunlarını açıkladı. Yapılan açıklama şaşırtıcı çünkü GTA 5, listenin zirvesinde yer almıyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Rockstar Games'in kurucu ortaklarından Dan Houser dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IGN'e konuşan Houser, bugüne kadarki en iyi oyunlarını açıkladı. Rockstar Games yöneticisine göre GTA 5, firmanın en iyi oyunu değil.

Peki Dan Houser ne dedi? Rockstar Games'in bugüne kadar yayımladığı en iyi oyun hangisi? Gelin yapılan açıklamalara detaylıca bakalım.

Dan Houser: En iyi oyunumuz Red Dead Redemption 2!

Dan Houser tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın en iyi oyunu, Red Dead Redemption 2. Bunun nedenini de açıklayan Rockstar yöneticisi, oyunun açık dünya anlatımının hikâye tutarlılığı ve oyuncularla kurulan duygusal bağın anlatış şeklinden ötürü en iyi oyunlarının Red Dead Redemption 2 olduğunu söylüyor. İkinci sıraya GTA 4'ü koyan Dan Houser, GTA 5'i ise üçüncü sıraya yerleştirmiş durumda. Houser'a göre GTA 5'in üçüncü sırada olmasının nedeni, kusursuz olmaması. Rockstar Games yöneticisi, oyuncuların çok sevdiği Bully 2 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin için en iyi Rockstar Games oyunları sıralaması nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.