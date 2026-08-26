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Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama

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Rockstar, geçen haftadan beri yaşanan GTA 6 sızıntılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Rockstar, GTA VI Sızıntılarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti: İşte Resmî Açıklama
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

19 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek 27 Ağustos’ta ise Netflix üzerinden oynanış görüntüleri resmî olarak yayımlanacak dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6, geçtiğimiz haftadan bu yana büyük sızıntılarla karşı karşıyaydı. Cyberleek isimli bir kullanıcı 18 Ağustos’tan bu yana oyuna ait olduğu belirtilen videolar paylaşıyordu.

Rockstar, videolara telif atsa da sızıntılar başladığından beri sessizdi. Bugün o sessizlik bozuldu. Oyun devi, resmî hesapları üzerinden olaylara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada görüntülerin GTA 6’ya ait olduğu doğrulandı.

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Rockstar tarafından yapılan açıklama

Firma, açıklamasında sızan videoların ekip için hayal kırıklığı ve üzüntü yarattığını ifade ederken oyunseverlerin GTA 6’yı böyle görmesini istemediklerini belirtti. Şirket, oyunun bu kadar uzun sürmesiyle ilgili üzüntülü olduklarını aktarırken beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun da farkında olduklarını ifade etti. Ayrıca yarınki Netflix’te yayımlanacak görüntüler için çok heyecanlı olduklarını belirtirken beklentileri aşmak için kararlı olduklarını da ekledi. Herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı da görüldü. Açıklamanın çevirisine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

"Herkese merhaba,

Birçoğunuzun, geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla ilgili bizden bir haber beklediğini biliyoruz. Grand Theft Auto VI oynanış videolarının bu şekilde sızdırılmasının ekibimiz için son derece üzücü olduğunu söylemek hafif kalır; nitekim bunca zamanın ardından oyunu görmenizi amaçladığımız şekil kesinlikle bu değildi. Oyunun tamamlanması (Hemen hemen bitti sayılır!), daha fazla ayrıntı ve resmi oynanış görüntülerinin paylaşılması ve topluluğun bilmek istediği her şeyin sunulması dahil olmak üzere, sürecin bu kadar uzun sürmesinden dolayı çok üzgünüz.

Yarın sunacağımız kapsamlı tanıtımı herkesin izleyecek olmasından dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Hazırlık süreci arzu ettiğimizden daha uzun sürdü ancak yaptığımız her işte olduğu gibi beklentilerinizi aşmamız gerektiğini biliyoruz ve beklediğiniz, hak ettiğiniz seviyede bir iş ortaya koymaya kararlıyız. Planlanan oyun deneyiminin bazı sızıntılardan etkilenme ihtimali talihsiz bir durum olsa da herkesin 19 Kasım'da oyunu bizzat deneyimlemek için biraz daha sabretmesini umuyoruz.

Geçtiğimiz hafta destek mesajlarıyla bize ulaşan tüm topluluk üyelerine teşekkür etmek istiyoruz; sözleriniz bu ekip için tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Nihayetinde bu oyunu sizler için hazırlıyoruz ve sizler olmasaydınız, oyun yapma ayrıcalığına sahip olamazdık. Yakında sizlerle daha fazla paylaşımda bulunmayı dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Rockstar Games"

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Gta 6

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