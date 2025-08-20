ASUS ve Microsoft'un birlikte geliştirdiği ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X için resmî çıkış tarihi açıklandı. Peki fiyatlar ne durumda?

Microsoft ve ASUS, ROG Xbox Ally ile daha güçlü modeli ROG Xbox Ally X’in dünya çapında 16 Ekim 2025’te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Brezilya, Hindistan ve Çin gibi bazı bölgelerde ise lansman biraz daha geç olacak.

Fiyat konusunda ise hâlâ resmi bir açıklama yapılmış değil. Xbox Wire blog yazısında fiyat bilgisinin “önümüzdeki haftalarda” paylaşılacağı söylenmiş olsa da sosyal medyada birçok kullanıcı, çıkış tarihinin açıklanmasına rağmen fiyatın hâlâ belirsiz olmasına tepki gösterdi.

ROG Xbox Ally, 16 Ekim'de çıkıyor

Çıkış tarihi artık kesin olsa da fiyat konusunun muallaklığı sürüyor. Daha önceki sızıntılar, ROG Xbox Ally modelinin 600 euro, ROG Xbox Ally X modelinin 900 euro fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyordu. Keza birçok kaynak bu sızıntıları doğrulamıştı ama Xbox cephesi sessiz kalmakta kararlı.

Eğer bu rakamlar doğru çıkarsa cihaz en büyük rakibi Steam Deck OLED'den oldukça pahalı olacak. Bu yüzden Microsoft ve ASUS’un fiyatları son dakikada aşağıya çekmeye çalıştığı da gelen iddialar arasında.

Peki sizce ROG Xbox Ally, bu fiyat etiketiyle piyasada başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.