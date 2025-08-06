Ünlü bir YouTuber, edindiği bilgilere göre PlayStation 6'nın ve PlayStation 6 el konsolunun çıkış tarihine dair iddialar paylaştı. Ayrıca cihazların fiyatları hakkında da bilgiler var.

Sony, PlayStation 5 konsolunu 2020 yılında tanıtmıştı. Geçen sene Pro gibi modeller gelse de konsolun çıkışının üzerinden 5 yıl geçmesi nedeniyle kullanıcılar artık gözünü yeni nesil konsola çevirmiş ve PS6’yı merakla beklemeye başlamıştı. Ne zaman çıkacağı da en çok merak edilen konulardan biriydi.

Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Moore’s Law is Dead isimli bir YouTube kanalı, PlayStation 6’nın ve son zamanlarda söylentileri çıkan PlayStation 6 el konsolunun çıkış tarihlerine dair bilgiler edindiğini ifade etti.

İddiaya göre PS6, 2027 sonuna doğru tanıtılacak, 500-600 dolar seviyesinde olacak

YouTuber’ın iddiasına göre Sony, PlayStation 6 üretimine 2027 yılının ortasında başlayacak. Konsolun lansmanını ise 2027 yılının sonlarına doğru yapmayı ve o zamanlarda cihazı piyasaya sürmeyi düşünüyor. 2028 başı olabileceği de eklenmiş. Ayrıca PS6 el konsolu da normal konsol ile birlikte aynı anda gelecekmiş.

Fiyat konusunda da bilgiler paylaşmış. YouTuber’a göre Sony, PS6 için 500 ila 600 dolar arasında bir fiyat düşünüyor. Bu Pro seviyesinin altında olduğu için oyunseverler için sevindirici bir haber diyebiliriz. El konsolunun ise Nintendo Switch 2 ile rekabet edeceği ve bu yüzden 400-500 dolar arası bir fiyata sunulacağı aktarılmış.

Tabii ki bunların birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. YouTuber, son zamanlarda çıkan bilgilere göre bu iddiayı paylaştığını söylese de ortada kesin bir şey yok. Neler olacağını 2 yıl sonra hep birlikte göreceğiz.