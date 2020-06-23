Platform Oyunu Rogue Legacy 2’nin Erken Erişim Fragmanı

Bağımsız Cellar Door Games stüdyosu tarafından geliştirilen ve ilk oyunun devamı olan Rogue Legacy 2’den erken erişim fragmanı yayınlandı. Oyun, 23 Temmuz tarihinde Steam üzerinden satışa çıkacak.

2013 yılında çıkan Rogue Legacy isimli bağımsız platform oyunu; IGN, GameSpot ve Polygon gibi büyük oyun topluluklarının eleştirmenlerinden yüksek puanlar almayı başarmıştı. Daha da önemlisi; bağımsız bir stüdyo olan Cellar Door Games tarafından geliştirilen oyun, oyuncuların da beğenisini toplamıştı.

İşte 2013 yılında çıkan ilk oyunun ardından Cellar Door Games, bugün birinci oyunun devamı niteliğinde olan Rogue Legacy 2’den yeni bir fragman yayınladı. Şirket, fragmanla birlikte oyunun Steam’deki erken erişim tarihini de açıkladı. Gelin, yeni oyunda bizi neler bekliyor bir bakalım.

Rogue Legacy 2 nasıl bir oyun?

Rogue Legacy 2, birçok farklı oynanış ögesinin aynı çatı altında bulunduğu bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyunda tamamen rastgele oluşturulmuş bir dünyada kendi krallığımız da her yaşamla birlikte değişiyor. Yani oyun, kendini tekrar etmek yerine sürekli farklı bir macera sunuyor.

Serinin ikinci oyunuyla birlikte oyuna yeni tasarım ve 3D karakterler de geliyor. Bununla birlikte Rogue Legacy 2, birinci oyuna göre çok daha fazla yeteneğe ve silaha sahip olacak. Yani serinin ikinci oyunu, birinci oyuna göre daha fazla oynanış tarzının denenmesine imkân verecek.

Rogue Legacy 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 3,0 GHz

3,0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 680, AMD R9 280X

NVIDIA GeForce GTX 680, AMD R9 280X DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 5 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3,0 GHz

3,0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 680, AMD R9 280X

NVIDIA GeForce GTX 680, AMD R9 280X DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 5 GB

Bugün Steam’e eklenen Rogue Legacy 2; Epic Games Store ve Steam’de 23 Temmuz 2020 tarihinde satın alınabilir olacak ancak oyun, günümüzdeki çoğu oyun gibi tam sürüm olarak değil erken erişim oyunu olarak piyasaya sürülecek. Yani oyun piyasaya çıktığında da geliştirilmeye devam edilecek.

Rogue Legacy 2 erken erişim fragmanı: