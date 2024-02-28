Zynga bünyesinde faaliyet gösteren yerli mobil oyun şirketi Rollic Games, Barbie oyunu geliştirmek için Mattel ile ortaklık kurdu. Oyunun bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

1959’dan beri hayatımızın içinde olan ikonik oyuncak bebek Barbie, geçtiğimiz yaz çıkan Greta Gerwig imzalı ve Margot Robbie başrollü filmiyle tekrar tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Bu nedenle de geçtiğimiz yıl sosyal medyanın her yerinde Barbie’yi görür olmuştuk. Bugün ise Barbie markası konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Merkezi istanbul'da bulunan Türk mobil oyun devi Rollic’in, bir Barbie oyunu geliştireceği duyuruldu. Dünya çapında üst sıralarda yer alan birçok oyuna sahip Rollic, 2020 yılında Take-Two bünyesindeki ABD merkezli oyun şirketi Zynga’ya satılmıştı.

Barbie oyunu bu yıl içinde gelecek

Rollic, mobil bir oyun olacak yapımı geliştirmek için Barbie’nin arkasındaki oyuncak şirketi Mattel ile ortaklık kurdu. Mattel yöneticisi Mike DeLaet de verdiği röportajda ortaklığın her yaştan insana ilgi çekici eğlence deneyimleri sağlama misyonunda önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Öte yandan Rollic CEO’su Burak Vardal da yaptığı açıklamada, “Barbie, dünya çapında nesiller boyunca oyuncular tarafından seviliyordu. Biz de bu ikonun son versiyonunu mobil oyunlara getirmek için Mattel ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Barbie oyunu hakkında çok fazla detay bulunmuyor. İsminin ne olacağını veya ne işleyeceğini bilmiyoruz. Ancak yapılan açıklamalara göre bu yıl içinde çıkış yapacak. Sonbaharda gelmesi muhtemel. Ayrıca hem gençlere hem de yetişkinlere hitap edeceği ve ilerlemek için birden fazla kaynağı bir araya getirdiğiniz tarzda bir mekaniğe sahip olacağı söyleniyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla detay gelecektir.