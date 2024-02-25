Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Barbie filminin etkileri tüm sektörlerde dalgalar hâlinde hissedilmeye devam ediyor. Son gelişme ise Barbie temalı bir katlanabilir telefon...

Geçtiğimiz günlerde artık Nokia markalı telefonlar satmayacağını, kendi markası ile yeni telefonlar satışa çıkaracağını açıklayan HMD Global'in ilk bombası belli oldu.

Markadan gelen ilk açıklamalara göre 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Mobile World Congress etkinliğinde Barbie temalı yeni bir katlanabilir telefon tanıtılacak.

Telefona dair henüz hiçbir detay yok

Barbie filmi yayına gireli aylar oldu ve ödül sezonunda ismi sık sık anıldığından gündem yeniden biraz hareketlenmiş olsa da artık etkisinin azaldığını söylemek yanlış olmaz. Bu sebeple piyasaya yeni bir marka olarak dahil olmaya çalışacak HMD Global için bu adım ne kadar mantıklı, kestirmek zor...

Neyse ki markanın tek adımı bu değil. Yine gelen ilk bilgilere göre HMD, Barbie temalı telefonun yanında üç yeni telefon daha tanıtacak. Şirket yaptığı bir basın açıklamasında ''Umut vadeden stil, nostalji ve çok ihtiyaç duyulan dijital detoks sunan bu retro özellikli telefon, akıllı telefon kültürünün senaryosunu tersine çevirecek ve bu yazın en gözde aksesuarı olacak'' ifadelerini kullandı ancak bu açıklama tam olarak hangi telefona yönelik ve ne anlama geliyor bilemiyoruz.

Ayrıca şirketin bir de özelleştirilebilir bir telefon tanıtacağı biliniyor. Bu telefonun arka kapağının ihtiyaca yönelik özelleştirilebileceği, buna ek olarak ekran değişimi süreçlerini de çok daha kolaylaştıracak bir telefonun da yaz aylarında karşımıza çıkacağı bilgisi geldi.

HMD Global'den gelen tüm bu haberlerin detaylarına yarın başlayacak MWC'de ulaşacağız gibi görünüyor.