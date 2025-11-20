Tümü Webekno
Bir Benzeri Daha Olmayan Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer Tanıtıldı!

Rolls-Royce, özel sipariş üzerine tasarladığı otomobili Black Badge Ghost Gamer'ı tanıttı. Video oyun dünyasına atıfta bulunan otomobil, Rolls-Royce tarihinde bir ilk. Peki Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer nasıl görünüyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İngiltere merkezli ultra lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'tan pek de beklemediğimiz bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte Black Badge Ghost Gamer isimli bu otomobilini tanıttı. Bu otomobil, Rolls-Royce Ghos'un özel bir versiyonu ve video oyun dünyasının köklü ismi Atari'ye ithafen tasarlandı. Rolls-Royce, onlarca yıllık tarihinde ilk kez böyle bir çalışma yapmış durumda.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer, dışarıdan bakıldığı zaman modifiyeli bir Ghost gibi görünüyor ki aslında öyle. Bu bağlamda; otomobilin şasisi, gövdesi ve diğer tasarım detayları orijinal versiyon ile aynı. Ancak aracın hem iç hem de dış tasarımında elle boyanmış dekorlar var. 8-bit oyun dünyasından alınan bu dekorlar, araca eşsiz bir görünüm katmış durumda.

Karşınızda Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda bu otomobilin gerçekten çok özel olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Alt kısımda "Salamanca Blue", üst bölümde ise "Diamond Black" renklerini tercih eden ekip, otomobilin sol ve sağ kısmına "Cheeky Alien" olarak isimlendirilen özel bir karakter eklediler. Bu karakter, Atari oyunlarındaki karakterleri andırıyor.

Rolls-Royce'un Black Badge Ghost Gamer için yaptığı çalışmalar bundan ibaret değil. Şirket, siyah ve kahverenginin kullanıldığı iç tasarımda tüm koltuk döşemelerini numaralandırdılar. Otomobilin tavanına ise yine 8-bit görüntüleri anımsatan bir aydınlatma sistemi yerleştirildi. Ayrıca az önce bahsettiğimiz Cheeky Alien, iç tasarımda da kendine yer bulmuş durumda.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer, ismi açıklanmayan bir müşterinin özel isteği üzerine tasarlandı ve bir adet üretilecek. Yani bu otomobilin başka bir örneği ya da başka birilerinin satın alması durumu olmayacak. Ayrıca Cheeky Alien karakteri de Rolls-Royce tasarımcıları ile müşterinin ortak çalışması ile ortaya çıktı. Tüm bunlardan yola çıkarak, Black Badge Ghost Gamer'ın paha biçilemeyen bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Şirket, aracın fiyatına ilişkin bir şey söylemedi.

