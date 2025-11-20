Tümü Webekno
Ucuz(!) Tesla Model Y'nin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Tesla Model Y Standart isimli otomobil, 21 Kasım itibarıyla resmî olarak satışa sunulacak. Peki Tesla Model Y Standart Türkiye fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Tesla'nın Türkiye operasyonlarına ilişkin bir gelişmeden bahsetmiştik. Şirket, Tesla Model Y SR'nin Türkiye'deki üretimini sonlandıracak, bunun yerine "uygun fiyatlı" versiyonu satmaya başlayacaktı. Dün yaptığımız bilgilendirmede, bu değişimin an meselesi olduğunu söylemiştik.

Şimdiyse beklenen oldu. Tesla, resmî X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Tesla Model Y Standart isimli uygun fiyatlı versiyonun Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Ayrıca bu otomobilin fiyatı da resmî olarak açıklandı. Peki en başında uygun olmayacağını söylediğimiz uygun fiyatlı Tesla Model Y, Türkiye'de kaç paradan satılacak?

Tesla Model Y Standart Türkiye fiyatı!

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Tesla'nın uygun fiyatlı Model Y'si, Türkiye'de 2.349.300 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bir hatırlatma olması açısından hemen bilgilendirme yapalım: Tesla Model Y SR fiyatı, düne kadar 2.420.625 TL'ydi. Tüketicinin cebinden çıkacak olan para 71.325 TL düşmüş oldu.

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video] 2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

Ama!

Bu fiyatlandırmanın hiç ama hiç mantıklı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira Tesla Model Y Standart ile Tesla Model Y SR arasında dağlar kadar fark var. Şu bir gerçek ki 2,3 milyon TL verip satın alacağınız Tesla Model Y Standart, düne kadar 2,4 milyon TL'ye satın almış olduğunu Tesla Model Y SR kadar keyifli bir otomobil değil. Bakalım Ekim 2025 döneminde Türkiye'de bir tane bile Model Y satamayan Tesla, bu hamleyle alıcı bulmayı başaracak mı...

Tesla Model Y Standart ile Tesla Model Y SR arasındaki farkları merak ediyorsanız:

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y ile Türkiye'deki Model Y Arasında Ne Fark Var? Uygun Fiyatlı Tesla Model Y ile Türkiye'deki Model Y Arasında Ne Fark Var?
Tesla Elektrikli Araba

