Rolls-Royce, en lüks SUV'lerden biri olan Cullinan modelini 2025 yılı için makyajladı. Yeni ön yüz tasarımı, Star Wars filmlerindeki storm trooper adı verilen askerlere benziyor.

Her otomobil firması gibi Rolls-Royce da zaman zaman araçlarını güncelliyor. Firma şimdi de en çok satan modeli olan Cullinan için tasarımda yeniliğe gidiyor. Güncellenen Cullinan ile birlikte Black Badge versiyon da yenilenecek.

Bu seri ileride Cullinan Series II olarak anılacak. Uzatılmış LED gündüz farlarına sahip olan yeni ön tasarım daha heybetli bir görüntüye kavuşuyor. Yeni tasarımda çeşitli riskler almaktan çekinmeyen BMW Group, etkileyici olduğu kadar tartışmaya da açık bir tasarım tercih ediyor.

Yeni bir yüz, yeni bir kimlik…

Sadece farlar değil aracın ön tamponu da önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Bu modelde, ızgarayı çevreleyen ince hava girişleri yok. Alt hava girişleri ise aşağıya doğru hafif bir eğime sahip. Devasa radar sensörü ise bir kez daha plaka tablasının altında yer alıyor.

23 inçlik görkemli jantlara sahip bu model, Rolls-Royce tarafından "mega şehirlerdeki ışıklı gökdelenleri" örnek alıyor. Işıklı ızgara da son dönemlerde çeşitli BMW ve Rolls-Royce modellerinde de karşımıza çıkıyor. İç mekanda ise önemli bir değişiklik göze çarpmıyor. Renklerde ise ufak değişiklikler söz konusu.

Bagaj alanına iki bağımsız koltuk eklenen seçenekle birlikte Cullinan, yedi koltuklu olarak alınabiliyor. Hem standart model hem de Black Badge, on iki silindirli motoru koruyor. Çift turbolu 6.75 litrelik V12 ise firmanın 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme planlarından dolayı ömrünü tamamlamaya hazırlanıyor.