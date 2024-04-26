Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili Spectre, modifiye edildi. Mansory firması tarafından ele alınan otomobil, hiç fena görünmüyor.

Lüks otomobillere yaptığı modifikasyon çalışmaları ile bilinen Mansory, bu kez Rolls-Royce Spectre'yi ele aldı. Yapılan çalışmalarla Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili, benzersiz bir görünüme kavuşturuldu.

Modifikasyon çalışmalarının olmazsa olmazı, karbon fiber kaplamadır. Bunun farkında olan Mansory, Rolls-Royce Spectre'nin pek çok yerine karbon fiber ekledi. İç tasarımda da kullanılan karbon fiber, aracın daha agresif görünmesini sağlamış durumda.

Karşınızda modifiyeli Rolls-Royce Spectre

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Mansory, Rolls-Royce Spectre'nin genel tasarımını bozmadan, aracı yenilemeyi başardı. Ancak devasa havalandırmalar sizi yanıltmasın. Aracın kaput altında herhangi bir çalışma yapılmadı. Orijinal versiyondaki 577 beygir gücü üreten çift elektrik motoru, olduğu gibi korunmaya devam ediyor.

Mansory, aracın iç kısmında turuncu renk tercih etti. Genel konsol tasarımına dokunulmazken pek çok kısımda deri kaplamanın yer aldığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse turuncu yerine başka bir renk de seçilebilirdi...

Rolls-Royce Spectre'ye yapılan modifikasyon, hiç fena olmamış gibi görünüyor. Siz de fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Orijinal Rolls-Royce Spectre ile tanışmak isterseniz:

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