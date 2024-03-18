ABD'de bir firma, aklın sınırlarını zorlayan bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 2021 model Bugatti Chiron satın alan bir kişiye, 2018 model Rolls-Royce Wraith hediye edilecek.

Satışlarını artırmak isteyen markaların sık sık başvurdukları yöntemlerden bir tanesi, "1 alana 1 bedava" şeklindeki kampanyalardır. Gidersiniz ve iki ürün alırsınız, biri için ödeme yapar ve mağazadan ayrılırsınız. Şimdi sizlere, böyle bir kampanyadan bahsedeceğiz. Ancak bu kampanya, satın alınan ve bedava olan ürün açısından biraz garip.

ABD'nin Florida eyaletinde hizmet vermekte olan bir otomobil bayisi, aklınızı başınızdan alacak bir kampanya başlattı. Bayi, bu kampanya kapsamında 2021 model Bugatti Chiron satın alan bir kişiye, az kullanılmış bir Rolls-Royce Wraith hediye edecek. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Bu kampanya kapsamında milyonlarca TL değerindeki bir otomobil, hediye edilecek.

Firmanın Facebook'ta yaptığı paylaşım:

KAÇIRILMAYACAK KADAR İYİ BİR FIRSAT



2021 model Bugatti Chiron'u satın alın ve 2018 Rolls-Royce Wraith'i ÜCRETSİZ kazanın *Kampanya yalnızca bu 2 araçta geçerlidir

Edinilen bilgilere göre satışa çıkarılan Bugatti Chiron, sadece 3.200 kilometre kullanıldı. Bu aracın yanında hediye edilecek olan Rolls-Royce Wraith ise 27 bin kilometrede. Kampanya kapsamında hediye edilecek Rolls-Royce Wraith'in fiyatının 240 bin dolar seviyelerinde olduğunu da söyleyelim.

Bu iki otomobil için 3,85 milyon dolar isteniyor!

Naples Motorsports isimli firmanın internet sitesini kontrol ettiğimiz zaman, 2021 model Bugatti Chiron ilanının aktif olduğunu görüyoruz. Araç için istenen fiyat ise tam 3,85 milyon dolar. Rolls-Royce Wraith için istenen 240 bin dolarlık fiyatı düştüğümüzde 3,61 milyon dolar gibi bir meblağ ile karşılaşıyoruz.

Bu kampanyayı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...