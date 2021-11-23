Rolls-Royce, Tam Elektrikli Araçlarda Dünya Hız Rekoru Kırdı

Dünyanın en hızlı elektrikli aracı rekoru el değiştirdi. Rolls-Royce’un ACCEL ekibinin Electroflight gibi ortaklarla geliştirdiği tam elektrikli uçak, saatte 623 kilometre hıza ulaştı.

Dünyanın en hızlı elektrikli aracı, yeni bir gelişmeye kadar Revolt’un saatte yaklaşık 570 kilometre yol kat eden arabasıydı. Ancak Rolls-Royce, yeni elektrikli uçağıyla bunu değiştirdi. ‘Spirit of Innovation’ olarak adlandırılan uçak, geçtiğimiz hafta bir hız testine tabi tutuldu.

İsmi “İnovasyon Ruhu” olarak Türkçeye çevrilebilecek uçak, 3 adet dünya rekoru başvurusunda bulundu. Ortalama hızı Revolt’un arabasını geçmeyen uçağın ulaştığı en yüksek hız ise saatte 623 kilometre oldu.

En hızlı elektrikli araç bir uçak oldu

Dünya Hava Sporları Federasyonu’nun denetiminde 3 rekor denemesinde yer alan ‘Spirit of Innovation’, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uçuşlardan ilkinde 3 kilometre kat etti ve bu uçuşta ortalama 555 km/s hıza ulaştı. 3 bin metre yüksekliğe 202 saniyede ulaşan uçak, bu yüksekliğe en hızlı çıkan araç oldu.

Bu uçuşlar sırasında uçağın elde ettiği en yüksek hız, 623 km/s oldu. Elektrikli uçaklar henüz yaygın olmaya yakın bile değilken böyle bir hıza erişilmesi oldukça etkileyiciydi. Rolls-Royce CEO’su Warren East, bu başarının ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: Tamamen elektrikli bir araçta dünya hız rekorunu ele geçirmek ACCEL ekibi ve Rolls-Royce için harika bir başarı. Başta Electroflight olmak üzere tüm ortaklarımıza bu öncü başarıya ulaşmadaki emekleri için teşekkür ediyorum. Bu proje için geliştirilmiş ileri seviye itici güç ve batarya teknolojisi Gelişmiş Hava Hareketliliği pazarı için heyecan verici olanaklar sunuyor.

Elektrikli uçakların gelişimi, geleceğin çevre dostu seyahat alternatifleri için oldukça önemli bir konu başlığı olarak görülüyor. Daha güçlü bataryalarla uzun mesafe kat edebilen uçakların gelişmesinin karbon salınımına etkisinin çok büyük olacağını söylesek yanılmış olmayız. Ancak tabii ki henüz bu noktada atılması gereken çok büyük adımlar var. Yine de hızlı ve çevre dostu uçuş imkanı için alternatiflerimizin olacağını bilmek önemli bir gelişme diyebiliriz.