İklim değişikliğinin önüne geçmek için geleceğin enerjisi olan elektriğe geçiş hızla devam ediyor. Otomobil sektörü adeta yeniden oluşuma giderken havacılık sektörü de bu alanda olumlu gelişmelere imza atıyor. Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tamamı elektrikli yarış uçağının ilk testlerinden başarı elde ettiler.

Otomobil sektöründe geleceğin araçları olarak görülen elektrikli arabalar, Volkswagen gibi dev şirketlerinde ‘devrimci’ projelere yönelmelerine sebep oluyor. Benzer şekilde otomobil yarışlarında da gitgide elektrik enerjisine geçiş hızlanıyor. Buna en büyük örneklerden biri olarak gelecek sene Türkiye’de düzenlenecek olan ve geleceğin otomobil yarışı olması öngörülen PURE-ETCR gösterilebilir. Benzer şekilde havacılık sektöründe de bu geçişin yansımaları görülüyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, daha hızlı ve daha etkili elektrikli uçuş için ‘elektrikli yarış uçağının’ yerdeki ilk testlerini başarıyla sonlandırdılar.

2018 yılında başlatılan proje kapsamında havacılık sektöründe doğaya yapılan salınım azaltılmaya çalışılırken aynı zamanda elektrikli uçakların yarış teknolojisinde nasıl kullanılabileceğini de göstermek hedefleniyor. Proje için kullanılan ve aslında benzinle çalışan tek kişilik Cassutt III model uçak, tamamen elektrik gücüyle çalışacak şekilde değiştirildi. Uçağın iç donanımı da elektrikli motorla uygun şekilde çalışabilmesi için değiştirildi. Proje lideri Profesör Michael Galea, uçağın tasarımında en zor kısmın; uçağın mevcut iskeletinin içerisine elektrikli motorları çalıştıracak bataryaları, kontrol ünitesi devrelerini ve ana güç kablolarını sığdırmak olduğunu belirtiyor.

Havacılığın geleceği için atılan büyük bir adım:

Galea, havacılık sektöründe elektrik gücüne geçişin günden güne hızlandığını belirtirken bu alandaki teknolojinin en hızlı gelişen sektörler arasında yer aldığını ifade ediyor. Testleri yapılan yeni elektrikli yarış uçağı hava yarışlarının gerektirdiği bütün performans ve güç özelliklerini içinde barındırırken aynı zamanda daha temiz, daha hızlı ve teknolojik olarak daha ileride bir konumda. Şu anda yalnızca yerde testleri yapılan uçağın yakın gelecekte uçması planlanıyor.

Formula 1 kuralları çerçevesinde düzenlenen ve yalnızca elektrikli uçakların yarıştığı Air Race E şampiyonasının CEO’su Jeff Zaltman da bu gelişmeden duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: “Nottingham Üniversitesi’ndeki ekip tarafından yürütülen bu harika çalışmalara şahit olmak gerçekten inanılmaz. Birlikte bu alanda çalışmaya devam ederek havacılık teknolojisini geliştirmeye devam edeceğiz. Bu proje için son derece büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerde yapılan testlerin başarıyla sonuçlanması da alternatif ulaşım sistemleri üzerindeki çalışmalarımız için büyük bir dönüm noktası oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve gelecekte birlikte elde edeceğimiz diğer başarıları dört gözle bekliyorum.”