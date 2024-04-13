Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre insanlar, romantik partner seçiminde kibarlık ve zekâya her şeyden çok önem veriyor.

Modern dünyada romantik bir ilişki bulmak gittikçe karmaşıklaşıyor. Örneğin insanlar artık bir partner bulmak için internete güveniyor. Çöpçatan uygulamaların hem sayısı hem popülerlikleri artıyor. Öte yandan yeni bir araştırma, en azından insanların bir ilişkide en çok değer verdikleri şeylere baktığımızda yalnız insanların umutlarını korumalarını sağlıyor.

Brezilya'da yapılan ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı bir çalışmaya göre insanlar, romantik bir ilişkide partnerlerinin zek'asına ve kibarlığına önem veriyor Klişe hâline gelmiş olan para ve güzellik ise listede daha alt sıralarda yer alıyor. Sao Paulo Üniversitesi'nde Psikolog Joao Francisco Goes Braga Takayangi, "Daha fazla potansiyel partneri kendinize çekmek istiyorsanız beyniniz ve kişiliğiniz üzerinde çalışmak en iyi şansınız" ifadesini kullandı.

Yönelimler farklı olsa da aranan özellikler aynı

Araştırmanın dikkat çeken yanlarından biri ise, kibarlık ve zekânın kişilerin cinsel yönelimleri, cinsiyetleri ya da yaş grupları gibi bir etmene göre farklılık göstermeden en çok aranan özellik olması oldu. Yani bu özellikler evrensel olarak insanların partnerlerinde aradığı özellikler gibi duruyor.

Araştırmada katılımcılara iki farklı anket dolduruldu. Bu anketlerde katılımcılar, hayallerindeki partneri oluşturmak için belirli özelliklere puan havuzlarından puan dağıttı. Havuzda bol puan bulunan durumda insanlar her bir karakteristiğe yakın puanlar dağıttı ancak iş az puanla hareket etmeye geldiğinde zekâ ve kibarlık, öne çıkan özellikler olarak ayrıştı.

Araştırma, Arcihves of Sexual Behaviour'da yayımlandı.