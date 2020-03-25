Geliştirilen yeni bir yapay zeka insanların akciğer filmlerini inceleyerek koronavirüsü tespit edebilecek. Yeni verilerle desteklenecek yapay zeka, koronavirüsün tespit edilmesi sürecini çok daha hızlı ve basit hale getirebilir.

Koronavirüs tedavisi ve aşısının bulunması kadar hastalığın daha hızlı bir şekilde tespit edilebilir olması da bilim insanlarının üzerinde çalıştığı konulardan biri. Yapay zekanın bu alanda da kullanılması, hastalığın testlerinin çok daha hızlı bir şekilde netice sunmasını sağlayabilir.

Koronavirüsün teşhisinde yapay zekanın kullanılması için çalışan Waterloo Üniversitesi’nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanada merkezli yapay zeka şirket DarwinAI, COVID-Net ismi verilen bir yapay zeka geliştirdiler. COVID-Net, koronavirüsüne yakalanan insanların göğüs röntgenlerinde hastalığın belirtilerini tespit edebiliyor.

COVID-Net’in geliştirilmesi için 2.839 viral ve bakteriyel enfeksiyon geçiren hastanın 5.941 röntgen görüntüsünden bir veri seti oluşturuldu. Yapay zeka, bu veri setini kullanarak koronavirüsün akciğerdeki belirtilerini tespit edebiliyor.

Araştırmacılar, COVID-Net ismi verilen yapay zekayı kullanmak isteyenlere veri setini de sunuyorlar. Bu sayede veri seti kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor veya veri setine yeni veriler eklenerek yapay zeka geliştirilmeye devam edilebiliyor.

DarwinAI’nin CEO’su Sheldon Fernandez, COVID-Net’in henüz tam olarak hastalığın tespitinde kullanılması için hazır olmadığını söylüyor. CEO, yapay zekanın güvenilir koronavirüs testleri yapabilmesi için araştırmacıları çalışmaya destek olmaya davet ediyor.

Koronavirüsün 195 ülkede 375.000’den fazla insana bulaştığı bu günlerde geniş kitlelere hızlı bir şekilde test yapılması, insanların kurtarılması için önemli bir konu. Yapay zekanın koronavirüsün tespitinde kullanılması ve başarılı sonuçlar sunması çok daha fazla insana koronavirüs testlerinin uygulanmasını sağlayabilir.