Magisk'in Son Canary Sürümüne, Android 11 Desteği Geldi

Android ekosisteminin en popüler root uygulamalarından Magisk'in son Canary sürümü, Android 11 desteği kazandı. Kullanıcılar, bu sürümü kullanarak Android 11'de root gerçekleştirebiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce yeni mobil işletim sistemi Android 11'in geliştiriciler için hazırladığı ön izleme sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, geliştiriciler ve teknoloji üreticilerine hem Android 11'in özelliklerini keşfetme hem de yeni işletim sistemiyle ilgili çalışmalar yapma imkanı sundu. Şimdiyse üçüncü taraf geliştiriciler cephesinden önemli bir Android 11 atağı geldi.

Android işletim sisteminde root, pek çok tüketici tarafından tercih edilen bir işlem. Tüketiciler, root işlemleri sayesinde telefonlarını daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyorlar. Root denince akıllara gelen ilk uygulamalardan bir tanesi ise "Magisk". Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Magisk, telefonlar için belki de en iyi root deneyimini sunuyor. Yapılan son açıklamalara göre ise Magisk'in yeni Canary sürümü, Android 11'de başarılı bir şekilde çalışıyor.

Magisk'in geliştiricisi olan John Wu tarafından yapılan açıklamalara göre Magisk'in son Canary sürümü, bazı Android 11 ve Android 10 cihazlarda ön yükleme sürecinde kalıyordu. Bu sorunun üstesinden gelmeyi başaran Wu, son bir güncelleme daha yayınladı ve bu güncelleme, bilinen sorunları giderdi. Yeni Canary sürüm de hala bazı sorunlara sahip ancak kısa bir süre sonra tüm sorunların giderildiği bir kararlı sürümün yayınlanması bekleniyor.

Android telefonlarda kullanılan root uygulamaları, çoğu zaman çeşitli sorunlara yol açar. Örneğin root yapılmış bir akıllı telefonda bankacılık uygulamalarının çalıştırılması çok da mümkün değildir. Magisk'i popüler yapan şey ise bu tür sorunların üstesinden geliyor ve hatta SafetyNet testlerinde dahi başarılı çıkıyor olması.

Eğer sizler de Android 11 ile çalışan bir telefona sahipseniz, Magisk'in yeni Canary sürümünü indirerek Android 11'deki root deneyimini hemen yaşamaya başlayabilirsiniz. Ancak bu durumun fazlasıyla riskli olduğunu, verilerinizi kaybedebileceğinizi ya da telefonunuzu kurtarılması zor bir sürecin içerisine sokabileceğini lütfen unutmayın. Magisk'in son Canary sürümüne erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.