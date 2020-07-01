RTÜK, 5 Yayıncıya, Lisans Almaları İçin 72 Saat Süre Tanıdı

RTÜK; Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras Tv, Kanal 58 ve MUBİ'ye hala internet yayıncılığı için lisans almadıkları gerekçesiyle ihtarda bulundu ve 72 saat süre tanıdı. Yayıncılar, lisans almadıkları takdirde erişim engeliyle karşılaşacaklar.

Bildiğiniz üzere yaklaşık iki yıl önce meclisten geçen bir yasa tasarısıyla birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) resmi yayıncıların internette yayınladıkları içerikleri denetleme yetkisi verilmişti. İçerik yayıncılarının RTÜK’ten lisans almasını gerektiren söz konusu yasa ile ilgili şimdi yeni bir gelişme yaşandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet sitesi üzerinde yaptığı bir açıklama ile internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras Tv, Kanal 58 ve MUBİ’ye lisans almaları için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, ilgili yayıncıların tanınan süre içerisinde lisans almamaları halindeyse erişime engelleneceklerini belirtti.

RTÜK, lisans almayan 5 yayıncıya 72 saat süre tanıdı

“https://cine5tv.com”, “http://sinopyildiz.tv”, “http://www.arastv.net/v1/”, “http://www.kanal58.com.tr” ve “https://mubi.com/tr” web siteleri için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yayınlamış olduğu açıklama şu şekilde;

“Yukarıda belirtilen internet sitelerinin;

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur.”