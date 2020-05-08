RTÜK'ten Çocuklar İçin Akıllı İşaretlerle İlgili Kamu Spotu

RTÜK, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan çocuklar için bir kamu spotu yayınladı. Yayınlanan kamu spotu, çocukların televizyonda neler izleyip neler izlememesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatımızı büyük çapta etkiledi. Virüsün solunum yolları aracılığıyla kolaylıkla bulaşıyor oluşu, olağanüstü tedbirlerin alınmasına yol açtı. Bu tedbirlerden bir tanesi de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıydı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, bir aydan uzun bir süredir vakitlerini evde geçiriyorlar. Elbette bu durum, insanların daha fazla televizyon izlemesine ve akıllı telefon ya da tabletlerde oyalanmasına yol açıyor. Bu konuda yeni bir adım atan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uzunca bir süredir hayatımızda olan "akıllı işaretler" ile ilgili çocukları hedefleyen yeni bir kamu spotu yayınladı.

Akıllı işaretler, çocukların ruh sağlığı için kritik bir önem arz ediyor

RTÜK tarafından yayınlanan kamu spotu, küçük çocukların akıllı işaretlerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Animasyon türünde hazırlanan kamu spotu, Pırıl ve Uzay isimli iki kardeşin televizyon başında neleri izleyip neleri izlememeleri gerektiği ile bilgi veriyor. RTÜK, attığı bu adımla hem çocukların hem de ebeveynlerinin akıllı işaretleri daha fazla önemsemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyor.

RTÜK'ün hazırlamış olduğu kamu spotu, aslında çocukların gelişimi için büyük bir öneme sahip. Çünkü televizyon kanallarında yer alan içerikler, her zaman çocuklar için uygun olmayabiliyor. RTÜK'ün oluşturduğu akıllı işaretler de çocukların izleyebileceği içeriklerin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Dilerseniz artık sizleri, RTÜK'ün yeni kamu spotu ile baş başa bırakalım.

RTÜK'un akıllı işaretler için yayınladığı kamu spotu