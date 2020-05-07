Netflix’te yayınlanan Aşk 101 adlı dizi büyük tartışma yaratmış ve pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Savcılık dizi hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Dizi CİMER’e şikâyet edilmişti.

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix, yakın zaman önce Türk yapımı dizisi Aşk 101’i yayınlamaya başlamıştı. En çok izlenen yapımlar arasına giren dizi, geçtiğimiz günlerde CİMER’e şikâyet edilmişti.

Yapılan şikâyete gerekçe olaraksa dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği gösterilmişti. Bu şikâyetin ardından da savcılık gerekli incelemeleri başlatmıştı.

Savcılıktan 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı:

Savcılıksa yaptığı açıklamada dizi hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini açıkladı. Karar açıklamasında söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığı, dizinin yayınlandığı platform olan Netflix’e üye olunması gerektiği ve bu üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

Söz konusu kararda kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir diziyi yine insanların kendi iradeleriyle izlememesi gerektiği belirtilerek ihbar değerlendirmeye alınmadı. Buna göre savcılık şikâyete yönelik soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aşk 101 dizisinin konusu:

Son dönemde büyük tartışma yaratan dizi 1998 yılında geçiyor. Lise öğrencisi bir grup gencin yaşadıkları anlatılan dizide asi ruhlu gençler en sevdikleri öğretmenlerini basketbol koçuna aşık etmeye çalışıyorlar. Bu esnada da kendi aralarında da elektriklenmeler oluyor.

Dizinin oyuncu kadrosundaysa hem yeni kuşaktan hem de daha kariyerli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan isimler arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Tuba Ünsal, Bade İşçil ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimler bulunuyor.

Netflix’te ilk sezonu yayınlanan dizinin şu ana kadar sekiz bölümü izleyiciye sunuldu. Dizinin senaryosunu Meriç Acemi yazarken yönetmenliğini de Ahmet Katıksız üstlendi. Dizinin ikinci sezonu da ilk sezonla birlikte çekilmişti.