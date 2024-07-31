RTÜK, Netflix, MUBI ve Blu TV'ye İdari Yaptırım Kararı Aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), popüler yayın platformları Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uygulama kararı aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan platformlardaki içeriklerin de masaya yatırıldı. Sonrasında da Netflix, MUBI ve Blu TV'ye yaptırım uygulanması kararı alındı.

Son dönemde tartışma konusu olan Sosis Partisi'nin, Prime Video'nun ardından Netflix'in yayın katalogundan da çıkarılmasına karar verildi. Öte yandan yaptırımlara neden olan tek içerik de Sosis Partisi olmadı.

Climax filmi de yaptırım sebebi oldu

Blu TV ve MUBI'nin içerik kataloglarında yer alan, Belçika ve Fransa ortak yapımı Climax adlı film de raporda dikkat çekti. RTÜK, filmin pek çok sahnesinde şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiğini, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiğini, sigara, alkol, uyuşturucu, LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıktığını belirtti.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesinde bulunuldu ve her iki yayın platformuna da en üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapımın her iki platformun katalogundan da çıkarılmasına karar verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'nun verdiği bu yaptırım kararları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?