RTÜK, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mubi, BluTV, Bein gibi platformlara idari para cezası yaptırımı kararı aldı. Açıklamaya göre karar, içeriklerin ailenin korunması ilkesine aykırı olması nedeniyle verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bugün yapılan açıklamada, üst kurul toplantısında ülkemizde oldukça popüler olan sinema ve dizi platformlarında yayınlanan içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre RTÜK; Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV gibi birçok platforma idari para cezası yaptırımı kararı aldı. Karar, kurulun birkaç hafta önce yaptığı uyarının ardından geldi.

Cezalar, içeriklerin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine” aykırı olması nedeniyle verildi

Netflix’in Hollanda yapımı “Anne+” filmine ilişkin rapor, filmin ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Bunun arkasındaki nedenin ise “Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması” olduğu aktarıldı.

Öte yandan Netflix’in bir diğer popüler dizisi Elite’in de toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu belirtildi.

En başta da söylediğimiz gibi cezalardan etkilenen sadece Netflix değildi. Disney+, “Love, Victor” dizisinin bir bölümü nedeniyle ceza aldı. RTÜK’e göre bu ceza “toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar” nedeniyle verildi.

Prime Video da “Modern Love” dizisindeki diyalogların benzer ilkeleri ihlal etmesi nedeniyle ceza aldı. Öte yandan Mubi, “Liseli” ve “Ateşli Oda” filmlerindeki müstehcen sahneleri, BluTV “The Book of Queer” dizisi, Bein ise “Lost Highway” filmiyle cezaya çarptırın platformlar arasındaydı.

Son olarak RTÜK, eylül ayında kapsamlı bir toplantı yapma kararı aldığını açıkladı. Bu toplantının Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında, dijital internet platformu yayıncılarıyla yapılacağı ifade edildi.