Fahrettin Koca: Eğitim Yüz Yüze Olacak, Aşı Olmak Bir 'Ödev'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ve aşıda zorunluluğa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, eğitimin kesinlikle yüz yüze olacağını, aşılamanınsa artık tercih olmadığını, toplumsal bir ödev olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, salgının son bulacağının anlaşıldığı anın aşıların etkili olduğunun tespit edildiği an olarak sözlerine başladı. Ardından yüz yüze eğitim hakkında öğrencileri ilgilendiren ifadelere yer verdi.

Fahrettin Koca, öğrencilerin 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak olduklarını, bu durumun da eğitimin bir miktar ‘uzağımızda’ kalmasına neden olduğunu söyledi. Bu günlerin aşı sayesinde geride kaldığını ifade eden Koca, ‘en net ve yüksek sesle’ şu açıklamayı yaptı:

Eğitim kesinlikle yüz yüze olacak:

"Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimiz koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yüksek öğretimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak, eğitime ara vermeden, gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız."

Bu sözlerin ardından Koca, bu konuda eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kulların belirlendiğini, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Koca, bu çalışmaların MEB ve YÖK ile istişare edilerek en kısa sürede paylaşılacağını söyledi.

Aşılamanın zorunlu olabileceğini gösteren açıklamalar:

“Öğrencileri ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu. Oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir.

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli. Aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar.”

Koca, kararların ortak çalışmalar neticesinde ilan edileceğini açıkladı.