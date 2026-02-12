Tümü Webekno
Türkiye'de 170.000 TL'ye Satılan RTX 5090, Çalışırken Alev Aldı [Video]

Şu anda satın alınabilecek en güçlü ve en pahalı ekran kartı olan RTX 5090, bir kullanıcının kasasında ilk çalıştığı anda alev almaya başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yeni nesil ekran kartları yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, son dönemde RTX 5090 yanma problemleriyle gündemde. Bu sefer de bir kullanıcı, MSI GeForce RTX 5090 Trio model ekran kartının bilgisayarı açar açmaz alev aldığını gözler önüne serdi.

İddiaya göre kullanıcı, sistemine yeni bir 1300W güç kaynağı taktıktan sonra ilk kez MSI GeForce RTX 5090 ekran kartını çalıştırdı. Olası bir soruna karşı önlem olarak bilgisayarı açma anını kayda alan kullanıcı, saniyeler içinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

RTX 5090'ını ilk kez çalıştırmıştı:

Bilgisayar çalıştırıldığı anda ekran kartının farklı noktalarından açık alevler yükselmeye başladı. Kullanıcı sistemini hemen kapatsa da artık çok geçti ve RTX 5090 tamamen kullanılamaz hâle geldi. İlginç olan ise çıkan yangına rağmen sistemin diğer bileşenlerinin çalışmaya devam etmesi oldu. Elbette donanım üzerinde yanık izleri oluştu.

Donanım kaynaklarına göre olayın VRAM’in güç devresi tarafında yaşanan bir kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. RTX 5090 modellerinde zaman zaman görülen 16 pinli güç bağlantı erime sorunlarının ötesinde bu olay çok daha ciddi bir hasara yol açmış durumda.

Olayın yaşandığı görüntüleri buradan seyredebilirsiniz.

