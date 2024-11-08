RTX 6090 Ortaya Çıktı (Ama Teknik Bilgilerle Değil)

NVIDIA'nın olası RTX 5000 serisi duyurusunu beklediğimiz şu günlerde GPU markaları çoktan RTX 6000 serisi için hazırlıklara başlamış durumda.

NVIDIA'nın popüler ekran kartı serisi olan RTX ailesinin yeni üyeleri RTX 50XX serisinin duyurulmasına artık çok bir zaman kalmadı. Öte yandan GPU üreticileri çoktan sonraki nesiller için hazırlanmaya başlamış durumda. Avrupa Ekonomik Komisyonu'na yapılan yeni bir marka başvurusunda sadece RTX 5090 serisi değil, RTX 5090 Ti ve hatta RTX 6090 Ti'dan bahsediliyor.

İlk olarak X kullanıcısı harukaze5719 tarafından keşfedilen marka başvurusu, ülkemizde pek de duyulmamış bir marka olan Ninja adlı GPU markasının sahibi olan Sinotex International Industrial tarafından gerçekleştirildi.

Neredeyse tüm kartlar için isim başvurusu yapıldı

Her ne kadar firmanın ismi çok duyulmamış olsa da isim başvuruları oldukça iddialı olduklarını gösteriyor. Zira başvuru yapılan isimler arasında henüz piyasaya çıkmamış kartlar ya da hiçbir zaman raflarda yer almamış modeller de bulunuyor. RTX 5050'den başlayan kartlar, tüm temel, Ti ve Super versiyonları ile marka tesciline alındı. Bu marka tescilleri RTX 6090'a kadar gidiyor.

Öte yandan Ti Super için başvuru olmaması, bu isimlendirmenin sona ereceği anlamına geliyor olabilir. Bu marka tescil başvurusu da NVIDIA'nın tüm bu kartları satışa sunacağına işaret etmiyor olabilir, Sinotex şimdiden tüm olası tescilleri almak istemiş de olabilir.

Yeni NVIDIA RTX 5000 serisinin, 2025 yılının başında gerçekleştirilecek olan CES'te, Jensen Huang'ın açılış konuşması sırasında tanıtılması bekleniyor.