NVIDIA, değer üzerine değer kazanmaya devam ediyor. En güncel verilere göre NVIDIA'nın piyasa değeri, 3,65 trilyon dolara ulaştı. Daha önce hiçbir şirket, 3,6 trilyon dolarlık değerlemeyi görmemişti.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden NVIDIA, son dönemlerde sahip olduğu değerleme ile gündemden düşmüyor. Hatta birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, NVIDIA'nın dünyanın en değerli şirketi hâline geldiğinden bahsetmiştik.

Gelen son veriler, NVIDIA'nın yerini sağlamlaştırmaya kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Son işlem gününde yüzde 2 daha değer kazanan NVIDIA hisseleri, şirketin tarihte bir ilke imza atmasını sağlamış durumda.

NVIDIA'nın değeri 3,65 trilyon doları aştı!

En güncel verilere göre NVIDIA'nın piyasa değeri, 3,65 trilyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Daha önce hiçbir şirket, 3,6 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşamamıştı.

Son verilere göre dünyanın en değerli 5 şirketi: