NVIDIA Durdurulamıyor: Piyasa Değeri 3,65 Trilyon Dolar Oldu, Bir İlke İmza Attı

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
NVIDIA, değer üzerine değer kazanmaya devam ediyor. En güncel verilere göre NVIDIA'nın piyasa değeri, 3,65 trilyon dolara ulaştı. Daha önce hiçbir şirket, 3,6 trilyon dolarlık değerlemeyi görmemişti.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden NVIDIA, son dönemlerde sahip olduğu değerleme ile gündemden düşmüyor. Hatta birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, NVIDIA'nın dünyanın en değerli şirketi hâline geldiğinden bahsetmiştik.

Gelen son veriler, NVIDIA'nın yerini sağlamlaştırmaya kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Son işlem gününde yüzde 2 daha değer kazanan NVIDIA hisseleri, şirketin tarihte bir ilke imza atmasını sağlamış durumda.

NVIDIA'nın değeri 3,65 trilyon doları aştı!

NVIDIA

En güncel verilere göre NVIDIA'nın piyasa değeri, 3,65 trilyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Daha önce hiçbir şirket, 3,6 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşamamıştı.
İLGİLİ HABER

NVIDIA, ABD Borsasının En Önemli Endekslerinden Birinde İntel'în Yerini Aldı

Son verilere göre dünyanın en değerli 5 şirketi:

Şirket Piyasa değeri
NVIDIA 3,65 trilyon dolar
Apple 3,43 trilyon dolar
Microsoft 3,16 trilyon dolar
Google 2,22 trilyon dolar
Amazon 2,20 trilyon dolar
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler